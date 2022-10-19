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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 20 ألف طن أرز شعير خلال 21 موقعاً بكفر الشيخ

أرز شعير
أرز شعير

أعلنت مديرية التموين في كفر الشيخ اليوم، الأربعاء، توريد 20 ألفاً و81 طن أرز شعير منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

وصرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، بأن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعاً تابعة للجهات المسوقة التابعة من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأكد أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وشدد محافظ كفر الشيخ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبلغ إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، 20 ألفاً و81 طن أرز شعير.

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