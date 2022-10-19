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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

«إبراهيم عيسى» ضيف أسما إبراهيم في الموسم الثالث من برنامج حبر سري| الخميس

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

يحل الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في خامس حلقات الموسم الثالث من برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.


ويفجر إبراهيم عيسى العديد من المفاجآت خلال الحلقة بشأن الرواية التي يتمنى تحويلها لسيناريو عمل فني، ويكشف عن السبب الحقيقي وراء دفاعه عن فيلم «أصحاب ولا أعز».
وتحدث إبراهيم عيسى كذلك عن أسباب إبعاد عائلته عن الإعلام، ومدى الهجوم الذي يتعرض له عند طرح أفكاره، وكيف يتعامل مع الانتقادات التي توجه إليه ولأعماله.


ويوضح إبراهيم عيسى السبب الحقيقي وراء رفضه كتابة اسمه على سيناريو فيلم «السادات» للمخرج محمد خان. 


حبر سري 


يذاع برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

إبراهيم عيسى أسما إبراهيم حبر سري والوطن العربي القاهرة والناس

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