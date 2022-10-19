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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاقه رسميا.. مميزات وسعر آيباد الجديد من آبل

مميزات آيباد الجديد
مميزات آيباد الجديد من آبل

أزاحت شركة آبل Apple، الستار عن الجيل العاشر من حواسيب آيباد اللوحية، والذي يتميز بتصميم أنحف مع شاشة مسطحة أكبر حجما، إلى جانب إمكانيات قوية تجعله من أفضل الأجهزة اللوحية للعام الحالي.


وحسب موقع "gsmarena" التقني، يتميز الجيل العاشر من iPad، بشاشة مسطحة كبيرة بقياس 10.9 بوصة، من نوع Liquid Retina، تبلغ دقتها 2360×1640 بكسل مع مستوى سطوع قدره 500 شمعة.

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مميزات آيباد الجديد من آبل

ويمتاز حاسوب آيباد الجديد، بأداء أسرع مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بفضل معالج A14 Bionic من آبل، مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة ووحدة معالجة رسومات رباعية النواة ومحرك عصبي ذي 16 نواة.

مميزات آيباد الجديد من آبل

وزودت آبل الجيل العاشر من آيباد، بكاميرات محدثة من بينها كاميرا أمامية واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، إلى جانب كاميرا رئيسية خلفية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بالإضافة إلى منفذ شحن من النوع USB-C، كما يدعم الجهاز اللوحي الجيل الأول من قلم آبل الالكتروني Apple Pencil، كما قامت شركة آبل بتزويد جهاز آيباد الجديد بلوحة مفاتيح ماجيك Magic Keyboard Folio، والتي يتم توصيلها مغناطيسيا بالجهاز، وتشتمل على مسند ولوحة تحكم.

ويتوفر الجيل العاشر من حواسيب آيباد اللوحية، في تصميم نحيف تبلغ سماكته 7 مليمتر، ووزن خفيف يبلغ 477 جرام، ويتميز iPad Air (2022) مع حساس بصمة في زر جانبي، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل iPadOS 1.

مميزات آيباد الجديد من آبل

ويأتي الجهاز اللوحي الجديد، متوفرا باللون الفضي والأزرق والوردي والأصفر، في إصدارين بسعة 64 جيجابايت و 256 جيجابايت، بالإضافة إلى طراز يعمل بشبكة الجيل الخامس 5G، إلى جانب طراز اخر يدعم شبكة Wi-Fi 6 التي توفر اتصالات أسرع من ذي قبل.

ويبلغ سعر الجيل العاشر من أجهزة آيباد اللوحية، حوالى 449 دولار (أي ما يعادل 8800 جنيه مصري) لطراز واي فاي، وبسعر يبدأ 599 دولار (أي ما يعادل 11700 جنيه مصري)، لطراز الجيل الخامس 5G، ،وهو متاح للحجز المسبق عبر متجر آبل على الإنترنت، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للجهاز اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري.

مميزات آيباد الجديد من آبل
آبل آيباد آيباد iPad سعر ومواصفات آيباد الجديد iPad Air 2022

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