عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اردوغان يطمئن أوروبا قبل الشتاء: يمكنكم استخدام الغاز الروسي عبر تركيا

الرئيس التركي
الرئيس التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث يمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال أردوغان في اجتماع لحزبه في البرلمان: "سنكون محطة انتقالية للغاز الطبيعي وبإمكان الدول الأوروبية الحصول على الغاز من المحطة التي ستقام في البلاد".

وأكد: "لا نواجه مشكلات في الطاقة وسنلعب دورا مهما في نقل الغاز".

وجاء في نص كلمته: "الآن أوروبا تفكر في كيفية تزويد نفسها بالطاقة في فترة الشتاء المقبلة، نحن، الحمد لله ليس لدينا مثل هذه المشكلة".

وتابع: "علاوة على ذلك، في اجتماعنا الأخير مع السيد بوتين، اتفقنا على إنشاء مركز لتوزيع غاز في تركيا، ويمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا".

تركيا: مصر شريك موثوق لنا في أمن الطاقة

أمريكا ترد على مقترح تركيا بإجراء مفاوضات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، كشف رئيس شركة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف، عن أن الشركة بدأت مع الجانب التركي في مناقشة تفاصيل مشاركة محتملة لمشروع بناء محطة طاقة نووية جديدة في تركيا.

وجاء التصريح خلال مقابلة تلفزيونية أجراها رئيس شركة "روساتوم" وبثت اليوم الأربعاء، حيث تحدث عن الخطط المستقبلية للشركة.

وقال: "بدأنا المفاوضات مع شركائنا التجاريين في تركيا حول تشكيل مقاربات من حيث التحالفات التكنولوجية، بشأن سياسة الاستثمار ومن حيث تشكيل سوق الطاقة في تركيا".

وعن الموقع المحتمل لبناء المحطة النووية الجديدة، قال ليخاتشوف: "ذكر الرئيس التركي اسم سينوب، وهو موقع معروف على البحر الأسود لجميع العلماء النوويين في العالم، وهو بشكل عام جذاب للغاية من حيث موقع (لبناء) محطة طاقة نووية كبيرة قوية مؤلفة من أربع وحدات".
 

أردوغان الدول الأوروبية روساتوم الروسية الرئيس التركي فلاديمير بوتين رجب طيب أردوغان الروسي فلاديمير بوتين محطة طاقة نووية المحطة النووية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محدش شجعنا من 5 سنين.. الرئيس السيسي يصارح المصريين بتفاصيل مشروع الرمال السوداء

موضوعات متعلقة

رئيسة مجلس النواب البحريني: تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين

لابيد: المخابرات التركية أحبطت هجمات إرهابية ضد إسرائيليين في اسطنبول

أسامة الغزالي حرب: المرحلة الناصرية انتهت عام ١٩٦٧ وكانت أول مراجعة لأفكاري!

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

دعاء الاستيقاظ والفزع من النوم ليلا

روسيا تعلن تعليق إمدادات الغاز بشكل مؤقت عبر خط ترك ستريم

إيران تدعو لاعتماد إطار اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا لمعالجة الخلافات الأمنية

قبل الحكم عليهم.. النص الكامل لأمر إحالة 215 متهما في كتائب حلوان

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية: أوكرانيا تقوم بتجنيد مرتزقة من آسيا الوسطى

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022 الأحد المقبل

قيود صارمة ودفاع إجباري.. تعرف على إجراءات الأحكام العرفية التي فرضها بوتين

الرئيس السيسي يهنئ المجر بذكرى العيد القومي

أبو العينين : سوق الاستثمار العالمي حاليا في حالة ترقب للفرص

اردوغان يطمئن أوروبا قبل الشتاء: يمكنكم استخدام الغاز الروسي عبر تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجرئ.. زوجة كريم فهمى تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

تريند لليوم الثالث.. صور سارة الطباخ بعد الشهرة.. شاهد

قبل ساعات من انطلاقها.. تفاصيل مسرحية آنستونا أولى تجارب دنيا سمير غانم

جبنة قديمة وبصل.. أغرب لانش بوكس يثير ضجة على فيسبوك

فيديو

تحذير من تحدى على تيك توك منتشر بين طلبة المدارس

أقوال عروس الإسماعيلية تكشف ما حدث في شقة شقيق زوجها

الدواء فيه سم قاتل.. شراب دواء يتسبب في وفاة 100 طفل في إندونيسيا.. ما القصة/فيديوجراف

الدعاة الجدد.. إيناس الدغيدي: عصر الحجاب انتهى والفنانات كان مضحوك عليهن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ