اردوغان يطمئن أوروبا قبل الشتاء: يمكنكم استخدام الغاز الروسي عبر تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث يمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال أردوغان في اجتماع لحزبه في البرلمان: "سنكون محطة انتقالية للغاز الطبيعي وبإمكان الدول الأوروبية الحصول على الغاز من المحطة التي ستقام في البلاد".

وأكد: "لا نواجه مشكلات في الطاقة وسنلعب دورا مهما في نقل الغاز".

وجاء في نص كلمته: "الآن أوروبا تفكر في كيفية تزويد نفسها بالطاقة في فترة الشتاء المقبلة، نحن، الحمد لله ليس لدينا مثل هذه المشكلة".

وتابع: "علاوة على ذلك، في اجتماعنا الأخير مع السيد بوتين، اتفقنا على إنشاء مركز لتوزيع غاز في تركيا، ويمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف رئيس شركة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف، عن أن الشركة بدأت مع الجانب التركي في مناقشة تفاصيل مشاركة محتملة لمشروع بناء محطة طاقة نووية جديدة في تركيا.

وجاء التصريح خلال مقابلة تلفزيونية أجراها رئيس شركة "روساتوم" وبثت اليوم الأربعاء، حيث تحدث عن الخطط المستقبلية للشركة.

وقال: "بدأنا المفاوضات مع شركائنا التجاريين في تركيا حول تشكيل مقاربات من حيث التحالفات التكنولوجية، بشأن سياسة الاستثمار ومن حيث تشكيل سوق الطاقة في تركيا".

وعن الموقع المحتمل لبناء المحطة النووية الجديدة، قال ليخاتشوف: "ذكر الرئيس التركي اسم سينوب، وهو موقع معروف على البحر الأسود لجميع العلماء النوويين في العالم، وهو بشكل عام جذاب للغاية من حيث موقع (لبناء) محطة طاقة نووية كبيرة قوية مؤلفة من أربع وحدات".

