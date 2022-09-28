تركيا: مصر شريك موثوق لنا في أمن الطاقة

أكد القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شين، إن مصر هي الشريك الموثوق لتركيا في مجال أمن الطاقة.

وكتب موتو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‎مصر هي الشريك الموثوق لتركيا في مجال أمن الطاقة.. تعد تركيا أكبر سوق مستورد للغاز الطبيعي المسال من مصر في النصف الأول من عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري".

ولفت القائم بأعمال السفير التركي إلى حجم ما استوردته أنقرة من الغاز المصري، خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بدول أخرى "تركيا 1.1مليار دولار - إسبانيا 822 مليون دولار - فرنسا 494 مليون دولار".

مصر هي الشريك الموثوق لتركيا في مجال أمن الطاقة.

تعد تركيا أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال لمصر في النصف الأول من عام 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري.

تركيا: 1.1 مليار دولار

إسبانيا: 822 مليون دولار

فرنسا: 494 مليون دولار pic.twitter.com/sGIdfUFwnF — Salih Mutlu Şen (@TurkishCairoAmb) September 27, 2022

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى إلى 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2022، وتصدرت تركيا أعلى دول العالم استيرادا للغاز الطبيعى من مصر بنحو 1.1 مليار دولار، تليها إسبانيا ثم فرنسا ثم الصين ثم إندونيسيا.

وفي وقت سابق، قال موتلو إن قتصاد تركيا ومصر "يكمل بعضهما البعض"، لافتا إلى أن التجارة المتبادلة بين البلدين توفر فرص العمل والخبز والطعام".

وأضاف "في الربع الأول من عام 2022، 10.9% من إجمالي صادرات مصر كانت إلى تركيا، وفي هذه الفترة، ارتفع إجمالي حجم التجارة بين تركيا ومصر بنسبة 84% مقارنة بالعام السابق وتجاوز ملياري ونصف دولار".