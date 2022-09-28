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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا: مصر شريك موثوق لنا في أمن الطاقة

تركيا: مصر شريك موثوق
تركيا: مصر شريك موثوق لنا في أمن الطاقة

أكد القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شين، إن مصر هي الشريك الموثوق لتركيا في مجال أمن الطاقة.

وكتب موتو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‎مصر هي الشريك الموثوق لتركيا في مجال أمن الطاقة.. تعد تركيا أكبر سوق مستورد للغاز الطبيعي المسال من مصر في النصف الأول من عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري".

ولفت القائم بأعمال السفير التركي إلى حجم ما استوردته أنقرة من الغاز المصري، خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بدول أخرى "تركيا 1.1مليار دولار - إسبانيا 822 مليون دولار - فرنسا 494 مليون دولار".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى إلى 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2022، وتصدرت تركيا  أعلى دول العالم استيرادا للغاز الطبيعى من مصر بنحو 1.1 مليار دولار، تليها إسبانيا ثم فرنسا ثم الصين ثم إندونيسيا.

وفي وقت سابق، قال موتلو إن قتصاد تركيا ومصر "يكمل بعضهما البعض"، لافتا إلى أن التجارة المتبادلة بين البلدين توفر فرص العمل والخبز والطعام".

وأضاف "في الربع الأول من عام 2022، 10.9% من إجمالي صادرات مصر كانت إلى تركيا، وفي هذه الفترة، ارتفع إجمالي حجم التجارة بين تركيا ومصر بنسبة 84% مقارنة بالعام السابق وتجاوز ملياري ونصف دولار".

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