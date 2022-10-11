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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أمريكا ترد على مقترح تركيا بإجراء مفاوضات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا

نيد برايس
نيد برايس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترى أن الحوار حول تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن يكون بين موسكو وكييف وليس مع الغرب.

وأوضح برايس، خلال مؤتمر صحفي تعليقًا على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن استعداد روسيا للتفاوض مع دول غربية، "يجب أن تُجرى مفاوضات في النهاية، يجب أن تكون هناك عملية دبلوماسية وحوار بين أوكرانيا وروسيا"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة لا ترى أن تصريحات لافروف بشأن الحوار مع الغرب حول أوكرانيا بنّاءة، لأنها "تأتي بعد ساعات من قصف صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية. نحن لا نرى ذلك عرضًا بنّاءً أو مشروعًا للانخراط في الحوار والعملية الدبلوماسية الضروريين للغاية لإنهاء هذه الحرب الوحشية ضد الشعب والدولة والحكومة في أوكرانيا".

وكان لافروف قد أكد، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة على هامش قمة العشرين المقرر عقدها الشهر المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.

وقال لافروف، خلال حديث لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا1": "قلنا مرارًا وتكرارًا إننا لا نرفض اللقاءات مطلقًا، وإذا تلقينا عرضًا عندئذ سننظر فيه".

وأضاف لافروف :"إذا اعتقد الجميع أن هناك بالفعل إشارة إلى أن بايدن مستعد لمثل هذا اللقاء، فإن هذه الاعتقاد، كما أفهم، يستند فقط إلى كلمة ’سنرى‘، التي أجاب بها عندما سُئل عما إذا كان سيلتقي مع بوتين في المستقبل. ربما يكون هذا (الجواب من بايدن) للتحليلات الصحفية أكثر منه للسياسة الحقيقية".

كما أعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو مستعدة للاستماع إلى كل المقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا، لكن يجب أن تعرف محتوى هذه المبادرات.

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