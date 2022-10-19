أردوغان: تركيا مستعدة للمساهمة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال المفاوضات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال محادثة هاتفية مع الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، علي أهمية الحفاظ على إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع روسيا.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال مكتب الرئاسة التركية: "خلال الاتصال الهاتفي، صرح الرئيس أردوغان أنه يجب الحفاظ على رؤية الحل الدبلوماسي تحت أي ظرف من الظروف، كما صرح بأن تركيا مستعدة لتقديم أي مساهمة ضرورية لإنهاء الحرب من خلال المفاوضات".

في وقت سابق، قال أردوغان، إن هدف تركيا هو التوصل إلي تسوية سلمية للصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث يمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا.

وأضاف: "سنكون محطة انتقالية للغاز الطبيعي وبإمكان الدول الأوروبية الحصول على الغاز من المحطة التي ستقام في البلاد".

وأكد: "لا نواجه مشكلات في الطاقة وسنلعب دورا مهما في نقل الغاز".

وجاء في نص كلمته: "الآن أوروبا تفكر في كيفية تزويد نفسها بالطاقة في فترة الشتاء المقبلة، نحن، الحمد لله ليس لدينا مثل هذه المشكلة".

وتابع: "علاوة على ذلك، في اجتماعنا الأخير مع السيد بوتين، اتفقنا على إنشاء مركز لتوزيع غاز في تركيا، ويمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا".