كارثة كبرى.. زيلينسكي: نستعد لانهيار شبكة الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تستعد لانهيار أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

وقال زيلينسكي عبر “تلجرام”، “نحن نعمل على إنشاء نقاط طاقة متنقلة للبنية التحتية الحيوية للمدن والبلدات والقرى. نحن نستعد لسيناريوهات مختلفة للعواقب المحتملة”.

وأضاف الخيارات نوقشت خلال اجتماع استراتيجي حول الأمن في منشآت إمدادات الطاقة.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي تتهم فيه كييف موسكو باستهداف البنية التحتية الحيوية بشكل متعمد مثل منشآت الطاقة.

قال زيلينسكي: “أوكرانيا ستدافع عن نفسها. بغض النظر عما يخطط له العدو ويفعله”.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، في تغريدة على “تويتر”، إن “الضربات الروسية على الطاقة والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا دمرت حوالي ثلث محطات الطاقة في البلاد”.

وأضاف: "منذ 10 أكتوبر، تم تدمير 30٪ من محطات الطاقة الأوكرانية، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد. ليس هناك مجال للمفاوضات".

وأبلغت السلطات في العديد من المناطق الأوكرانية بانتظام عن انقطاع في إمدادات الكهرباء والمياه.

كما أعلنت عن حالة تأهب جوي، تحذيرا من غارات جوية روسية.

وبالأمس، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد الضربات الروسية، عن وضع حرج مع لإمدادات الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا.