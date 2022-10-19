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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير قطاع السيارات: قرار الإفراج الجمركي سيوفر للدولة 6 مليارات دولار.. فيديو

السيارات
السيارات

أكد خالد سعد، خبير قطاع السيارات، أن الإفراج الجمركي عن السيارات، سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات، مشيرا إلى أنه ستساعد الدولة المصرية بوجود حصيلة دولارية، لدعم الاقتصاد المصري.

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وقال خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مال وأعمال”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن قرار الإفراج الجمركي، أدى لانخفاض أسعار “الأوفر برايس”، والتي كانت موجودة بسوق السيارات، وأيضا سيعمل على دعم السيارات المصنعة محليا.

 

حصيلة دولارية

وتابع خبير قطاع السيارات، أن 10 مليون مواطن خارج مصر، ولو قام 10% من الموجودين خارج مصر بشراء السيارات سيؤدي إلى وجود حصيلة دولارية تقترب من حاجز 6 مليار دولار. 

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