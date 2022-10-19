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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي : الرمال السوداء تصنّع الأجهزة التعويضية وهياكل السيارات والهواتف المحمولة

الرمال السوداء
الرمال السوداء

أكد دكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي، أن ثروات الرمال السوداء موجودة منذ مئات السنوات، ولكن الدولة المصرية توجهت بضخ نحو 4 مليارات جنيه، للاستثمار في تلك المعادن واكتشاف الثروات الخاصة بها.

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وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الرمال السوداء يمكن استغلالها في عشرات الصناعات، منها الأجهزة التعويضية وهياكل السيارات، والهواتف المحمولة.

وتابع  الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية وفرت البنية التحتية والحوافز والتمويل، وإنشاء مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، مما يعني أنه سيكون هناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

لا بد من إستغلالها

وأشار وليد جاب الله إلى أن الدولة عملت على توفير فرص العمل والتنمية الشاملة، مؤكدا أنه لدينا موارد طبيعية وبشرية كبيرة، وكان لا بد من إستغلالها

الخبير الاقتصادي الرمال السوداء الدولة المصرية المعادن الأجهزة التعويضية

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