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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: طن الرمال السوداء يضخ للدولة عائدًا 60 ألف دولار ..فيديو

الرمال السوداء
الرمال السوداء

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن ما ينتجه الطن من الرمال السوداء، يضخ عائدا على الدولة بما يقرب من 60 ألف دولار.

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وقال خالد الشافعي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”،  إن المادة الخام للرمال السوداء، أصبحت موجودة في مصر، مؤكدا أن مجمع المصانع المصرية للرمال السوداء سيجذب المستثمرين.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن المخزون من الرمال السوداء يتخطى المليارات ومعدلات استخراجها ستكون فرصة لجذب مليارات الدولارات  للدولة المصرية.

تحقيق الأفضلية للإقتصاد المصري

ولفت إلى أن المستثمر يلقى الدعم والتشجيع من القيادة السياسية، لتحقيق الأفضلية للاقتصاد المصري، مؤكدا أنه على مدار العقود السابقة لم يشهد الاقتصاد المصري الدعم مثلما تشهده الآن. 

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