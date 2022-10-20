راكتا تحقق خسائر 15.2 مليون خلال شهرى يوليو وأغسطس 2022

أعلنت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق خسائر 15.22 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالى، الفترة من بداية يوليو حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، خسائر تقدر بـ 8.38 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي.

وكانت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 102.77 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا خلال العام المالي الماضي مبيعات بلغت نحو 399 مليون جنيه مقابل مبيعات قدرها 10.1 مليون جنيه، خلال العام المالي المقارن.

وجاءت الأرقام المعدلة مختلفة بشكل كبير عن المؤشرات غير المدققة التي أعلنتها الشركة في 7 أغسطس الماضي، إذ أظهرت البيانات غير المدققة أن راكتا حققت أرباحاً بقيمة 363.17 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل خسائر بلغت 98.277 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وأوضحت وقتها أن نتائج الأعمال السنوية تضمنت أرباحاً رأسمالية بنحو 448.49 مليون جنيه تتركز في ناتج بيع أرض غير مستغلة لسداد المديونية المستحقة لشركة الغاز "بتروتريد" وجزء من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية راكتا

تأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة.