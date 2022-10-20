عيار 21 يتخطى 1100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

شهدت أسعار الذهب فى مصر خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعًا كبيرًا بقيمة 86 جنيهًا.



واستقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء و اليوم الخميس دون أى تحركات نحو الأرتفاع وترتبط أسعار المعدن الأصفر بسعر صرف الدولار و حركة البيع و الشراء.



أسعار الذهب اليوم الخميس



ونرصد خلال السطور التالية أسعار الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

الذهب عيار 24 الأعلي قيمة

ووصل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1269جنيها .

عيار الذهب 24

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو1163 جنيها .

عيار 21 الأشهر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1110جنيها .

عيار الذهب 24

عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 951جنيها .

جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 740جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 634 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 8880جنيها.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 1.2 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميا

فيما استقرت أسعار الذهب العالمية عند 1629دولار للأوقية

أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب معلومة مهمة



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

اختلاف أسعار المصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.