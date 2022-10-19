مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم.. وجرام 18 يسجل 951 جنيهاً

أسعار الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب اليوم، الأربعاء 19-10-2022، بعد أن صعد سعر الذهب أمس، الثلاثاء، بنحو 6 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 12 نحو 634 جنيهًا للشراء.

واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم على مستوى جميع الأعيرة في جميع محال الصاغة، ويقدّم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب لجميع الأعيرة للبيع وللشراء، حيث يهتم العديد من المقبلين على الزواج بمعرفة أسعار الذهب في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 86 جنيهًا تقريبًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية سجل استقرارًا عقب موجه من التذبذبات شهدتها الأسواق وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 الأعلى: بيع 1,263 وشراء 1.267 جنيه.

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سعر الذهب عيار 22

عيار 22: بيع 1,158، وشراء 1.162 جنيه.



سعر الذهب عيار 21

عيار 21 الأكثر انتشارًا: بيع 1,105 و1.109 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 18

عيار 18: بيع 947 وللشراء 951 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 14

عيار 14: بيع 737 وشراء 739 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 12

عيار 12: بيع 631 وشراء 634 جنيهًا.

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سعر أونصة الذهب

الأونصة: بيع 39,275.



سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: بيع 8,840

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1.26 مليون جنيه.



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أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا قفزت أسعار الذهب بالأمس أكثر من 1%، وارتفع المعدن الأصفر، في المعاملات الفورية إلى 1661.33 دولار للأونصة، ليتجاوز أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين لامسه في الجلسة الأخيرة.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 20% منذ أن تجاوزت حاجز ألفي دولار للأونصة في "مارس".

سعر مصنعية الذهب اليوم - الأربعاء

يصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة إلى ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وبالتالي فهي في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.