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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة للمرور على مستشفى الشلاتين للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تشكيل لجنة للمرور على مستشفى الشلاتين المركزي، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

 

 

وتأكدت اللجنة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، وتم متابعة تقديم خدمات التشخيص عن بعد عبر وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى الشلاتين المركزي. 

 

كما تم المرور على  إدارة الشلاتين الصحية وإدارة مرسى علم، وعلى وحدات الرعاية الأساسية التابعة، وذلك لمتابعة الخدمات الوقائية المقدمة للمواطنين من صحة البيئة وتطعيمات وترصد وفيروسات كبدية وصحة مهنيه وأمراض معدية. 

 

الشلاتين البحر الأحمر وزارة الصحة المستلزمات الطبية الأدوية والمستلزمات الطبية

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