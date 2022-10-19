أحمد سعد والعسيلي يحييان حفلا غنائيا بإحدى الجامعات الخاصة.. صور

أحيا المطربان أحمد سعد ومحمود العسيلي حفلا غنائيا ضخما مساء اليوم داخل احدى الجامعات الخاصة وسط حضور عدد كبير من الطلبة وجمهور المطربين.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها أغنية الملوك ووسع وسع وعليكى عيون وايه اليوم الحلو ده بالإضافة إلى أغانيه القديمة.





كما قدم العسلي ايضا مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه المختلفة والمعروفة بالرتم السريع والتى نالت اعجاب عدد كبير من الجمهور.





يذكر أن المطرب أحمد سعد حل ضيفا مؤخرا على الإعلامية إسعاد يونس فى حلقة خاصة وكان من ضمن الضيوف المطرب النقاش الذي حرص سعد على تقديم بعض الأغاني معه كنوع من التشجيع.





وقام الفنان أحمد سعد بغناء “ دويتو “ لأغنية ” ودارت الأيام ” مع الفنان الشاب أحمد سالم على مسرح " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي ".

وقدّم الفنان أحمد سعد موالاً يضم ابتهالات إسلامية مع ترانيم مسيحية، قائلاً: " ترنيمة لأبناء داود والترنيمة الأخرى ابتهال ليا وهما على بعضهم نفس الأخوة والمحبة والجمال". وتابع الفنان أحمد سعد ، أن لغة الفن لم تكن واضحة في عائلته، مردفاً: "ماكانوش مقتنعين بمعهد الموسيقى العربية".