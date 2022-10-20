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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رقم قياسي لحجم إنتاج الأرز في شرقي الصين

صدى البلد

كشف باحثون من جامعة آنهوي للزراعة أن حقلاً تجريبياً في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، سجل حجم إنتاج للأرز بـ1136 كيلوغراما لكل مو (مو واحد يساوي 0.067 هكتار تقريباً).

وأثبتت تقنية زراعة الأرز التي استخدمها فريق البحث فى شرقي الصين قدرة جيدة على تحمل درجات الحرارة الموسمية المرتفعة وظروف الجفاف بحسب وكالة الأنباء الصينية.

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وقال تشانغ شيو فو، الباحث من المعهد الوطني الصيني لأبحاث الأرز، إن الحقل التجريبي فى شرقي الصين سجل تحسناً في كل من كمية وجودة الأرز نتيجة لأساليب التربية الخضراء، والفعالة التي تتميز بحجم إنتاج عالٍ وتوفير للتكاليف، خلال فترة الظروف المناخية القاسية التي يشهدها العام الجاري، ولا سيما درجات الحرارة المرتفعة للغاية.

تقليل ناتج النيتروجين

كما ساعد حقل التجريبي فى شرقي الصين فى  تقليل ناتج النيتروجين بنسبة 10 بالمائة. 

الصين زراعة الأرز إنتاج الأرز الزراعة شرقي الصين

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