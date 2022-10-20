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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن

تفاصيل 23 مشروعا للتطوير.. المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

صدى البلد

أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن الاختيار الرسمي ل 23 مشروع فيلم والأفلام المشاركة في الدورة الخامسة لورشات لأطلس التي ستنعقد بمراكش من 14 إلى 17 نوفمبر 2022.

 

وستقام ورشات الأطلس بمراكش في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، بجانب برنامج الصناعة السينمائية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي يلعب اليوم دورا رئيسيا في دعم المخرجين من المناطق التي تغطيها، يهدف إلى دعم جيل جديد من المخرجين السينمائيين المغاربة والعرب والأفارقة من خلال عرض مشاريعهم في الساحة الدولية.

 

وفي دورتها الخامسة، ستقدم ورشات الأطلس ستة عشر (16 ) مشروعا في مرحلة التطوير، و ستة (6) أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، تنتمي إلى إحدى عشرة (11) دولة، تم اختيارها من بين 240 طلبا للمشاركة تم التوصل بها من القارة الإفريقية والعالم العربي.

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وتتضمن هذه المجموعة عددا من المشاريع لمواهب سينمائية صاعدة مثل سامح علاء (مصر)، الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان في فئة الفيلم القصير، إلى جانب مخرجين قدمت أعمالهم في الساحة الدولية، مثل مريم بن مبارك (المغرب)، التي توجت في مهرجان كان من خلال فيلمها الروائي الطويل الأول صوفيا، رفيقي فاريالا (جمهورية إفريقيا الوسطى) وجورج بيتر بربري (لبنان) اللذان شاركا في مهرجان برلين بفيلميهما نحن الطلاب و عَ أمل تجي، ومامادو ديا (السينغال) المتوج في مهرجان لوكارنو عن فيلمه والد نافع. إضافة إلى ذلك، سيكشف المخرج المغربي فوزي بنسعيدي عن مقتطفات من فيلمه الجديد " Déserts " أمام أنظار مديري مهرجانات دولية، في إطار "عروض الأطلس للأفلام".

 

وستستفيد المشاريع والأفلام الثلاثة والعشرين (23) التي تم اختيارها هذه السنة من مواكبة خاصة من قبل مستشارين خبراء في مجال كتابة السيناريو والإنتاج والتوزيع والمونتاج والموسيقى قبل أن تشارك في سوق الإنتاج المشترك الذي يجمع ما يقارب 250 مهنيا دوليا معتمدا في هذه الدورة؛ وستمنح لجن التحكيم جوائز مالية قيمة.

 

كما تقترح ورشات الأطلس مائدتان مستديرتان مع تركيز على كتابة السيناريو من خلال استعراض مسار مخرجين وكتاب سيناريو من ذوي خبرة عالية، إضافة إلى لقاء يجمع العديد من الموزعين الرئيسيين في العالم العربي. بالموازاة مع ذلك، سيتقاسم مهنيون خبراتهم في مجالات تخصصهم مثل الصوت والكاستينغ والأرشيف والإنتاج وذلك في إطار الفضاء المهني للورشات؛ منصة أطلس.

 

في دورة هذه السنة، سيتم في إطار برمجة الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش تقديم 7 أفلام، منها 5 أفلام مغربية، سبق أن حظيت بدعم من قبل ورشات الأطلس.

قائمة المشاريع والأفلام المشاركة في ورشات الأطلس

 

مشاريع في مرحلة التطوير
BEHIND THE PALM TREES  - مريم بنمبارك (المغرب) - الفيلم الثاني
CHILDREN OF GOD  -  ماري-كليمونتين دوسابيجامبو (رواندا) - الفيلم الأول
CONGO BOY  - رفيقي فاريالا (جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية) - الفيلم الثاني
DEMBA  - مامادو ديا (السينغال) - الفيلم الثاني
GHOST SHIP  - مويس توگو (مالي، الكاميرون) | وثائقي - الفيلم الأول
LENDE  - كاتي لينا ندياي (السينغال) - الفيلم الثاني
LA MER AU LOIN  - سعيد حميش بلعربي (المغرب) - الفيلم الثاني
PIGEON WARS  - دانيا بدير (لبنان) - الفيلم الأول
SO THE LOVERS COULD COME OUT AGAIN  - جورج بيتر بربري (لبنان) - الفيلم الثاني
THE PASSPORT  - ركان مياسي (فلسطين) - الفيلم الأول
WHALE BELLY  (18) - سامح علاء (مصر) - الفيلم الأول


مشاريع مغربية في مرحلة التطوير
ALI  - يونس بواب - الفيلم الأول
L’APOCALYPSE ARABE  - سامي سيدالي - الفيلم الأول
MERCURY  - إيش آيت حمو ومنير آيت حمو - الفيلم الأول
LES SAISONS DU SILENCE  - عبد السلام الكلاعي - الفيلم الثاني
LE SOLEIL DES AUTRES  - أسماء المدير  |وثائقي - الفيلم الثالث

 

أفلام في مرحلة التصوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج
BYE BYE TIBERIAS  - لينا سويلم (فلسطين) | وثائقي-  الفيلم الثاني
CABO NEGRO  - عبد الله الطايع (المغرب) - الفيلم الثاني
CHOPPED  - كرم علي وكيسي اسبروت-جاكسون (فلسطين) | وثائقي - الفيلم الأول
DISCO AFRIKA  - لوك رازاناجاونا (مدغشقر) - الفيلم الأول
INSHALLAH A BOY  - أمجد الرشيد (الأردن) - الفيلم الاول
OR DE VIE  - ابوبكر سانگار (بوركينا فاسو) | وثائقي - الفيلم الأول

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