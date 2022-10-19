جلال الدين والسباحتان | 7 أفلام عربية تهمك مشاهدتها بـ مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مؤتمر صحفي قبل ساعات قائمة أفلام الدورة 44، وجاء البرنامج حافلا بالاختيارات المثيرة والمرتقبة، التي تتنوع على مستوى الموضوعات والتقسيم الجغرافي، ولاسيما نخبة من أحدث الإنتاجات العربية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

(المسابقة الدولية)

السباحتان

في عرضه الأول بالمنطقة وبعد حصوله على إشادة لافتة خلال عرضه بمهرجان تورونتو، يتتبع فيلم "The Swimmers" القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين يسرا وسارة ماردينى ورحلتهم كلاجئين من الحرب السورية إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في ٢٠١٦.



الفيلم يضم ممثل مصري واعد، وهو أحمد مالك، الذي سبق وقدم تجارب سينمائي خارج مصر، ومن بطولة ناتالي عيسى، منال عيسى، ماتياس شفايغوفر، جيمس كريشنا فلويد، نائل تزيجاي، كندة علوش وعلي سليمان، وهو من إخراج سالي الحسيني، وسوف يحظى جمهور المهرجان بفرصة لمشاهدته قبل طرحه على شبكة نتفليكس يوم 23 نوفمبر.



علَم

يشارك المخرج فراس خوري في مسابقة مهرجان القاهرة بفيلم من إنتاج فرنسا – تونس – فلسطين – السعودية – قطر، وقد عرض مؤخرا في النسخة 47 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

الفيلم حصل على منحة بقيمة 10 آلاف دولار من ملتقى القاهرة السينمائي، ويعرض الفيلم الروائي في العاصمة المصرية لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

جزيرة الغفران

يقدم المخرج التونسي الكبير رضا الباهي أحدث أفلامه في عرض عالمي أول، وهو من إنتاج تونس – لبنان – الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال أحداثه يتحتم على "أندريا" مواجهة مشاكله حتى يحل السلام على روحه الغاضبة، ليصبح قادرًا على مسامحة نفسه، وأولئك الذين آذوه، ولكي يتمكن من تحقيق أمنية والدته الراحلة.



المخرج رضا الباهي عمل سابقا على تدريس السينما، وهو من أبز صناع السينما في تونس، وقد حظي فيلمه الأخير زهرة حلب للممثلة هند صبري باهتمام اقليمي لافت، وخلال فيلمه المنتظر يقدم الممثلة الإيطالية العالمية صاحبة الأصول التونسية كلوديا كاردينالي، وهو من بطولة علي بنور محمد علي بن جمعة، شادلي عرفاوي، بحري الرحالي، وبجانب النجمة درة.

جزيرة الغفران

(افاق السينما العربية)



جلال الدين

يعود المخرج المغربي الكبير حسن بنجلون للمشاركة من جديد في برنامج افاق السينما العربية بأحدث أفلامه الذي يقدم للمرة الأولى عالميا، وخلال أحداثه يرفض جلال الدين تقبل وفاة زوجته، ويقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد عشرين عاما يصبح جلال الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.



الفيلم من بطولة ياسين أحجام والتونسية فاطمة ناصر والمغربية فاطمة الزهراء بلادى، وهو بمثابة رؤية للصوفية بعيون مغاربية.



حسن بنجلون من أبرز المخرجين في السينما المغربية، وكانت بدايته مع الأفلام الروائية الطويلة عام 1990 وفيلمه عرس الآخرين، وقدم ما يقرب من 14 فيلما طويلا كان آخرها عام 2019 من أجل القضية.

فيلم جلال الدين

رحلة يوسف "المنسيون"

يعتبر جود سعيد واحدا ضمن قائمة قصيرة من أهم المخرجين السوريين خلال الوقت الراهن، ويشهد مهرجان القاهرة هذا العام تقديم أحدث أفلامه للمرة الأولى عالميا، وتدور أحداثه خلال الحرب، إذ خرج الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفا من الموت إلا يوسف ومن معه، وفي هذه الأثناء، نبتت أحلام الحفيد زياد وتاهت، حيث يسير الجد وحفيده نحو غد يخبىء بلادا جديدة وهوية تائهة.



جود سعيد له العديد من الأعمال الروائية الطويلة مثل فيلم مرة أخرى الحائز على أفضل فيلم عربي في مهرجان سان فرانسيسكو، وخلال عام 2015 قدم فيلم بانتظار الخريف الذي حصل على جائزة مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة، وله تجربة مثيرة للجدل من خلال فيلم ‎مطر حمص والذي شارك في عدة مهرجانات دولية وعربية.







العايلة

بعد مشاركته قبل سنوات بفيلمه مدام كوراج في المسابقة الدولية، يعود المخرج الجزائري صاحب التاريخ الكبير مرزاق علواش هذا العام لمهرجان القاهرة عبر مسابقة افاق السينما العربية، ويقدم فيلمه الجديد العايلة للمرة الأولى عالميا.



مرزاق علواش صاحب مشوار طويل في السينما الجزائرية، وقد شاركت أفلامه في كبرى المهرجانات السينمائية حول العالم، وهو صاحب أفلام عمر قتلاتو، والتائب، كما له تجارب في السينما التسجيلية.

وخلال أحداثفيلمه الجديد، وبينما الحراك الشعبي الجزائري على أشده، يحاول وزير فاسد سابق مغادرة البلاد برفقة عائلته، ولكن الخلافات تشتعل بين أفراد الأسرة.

(مسابقة الأفلام القصيرة)



حمزة: أطارد شبحا يطاردني ّ

في عرضه العالمي الأول، يطل علينا الممثل العالمي كامل الباشا مع المخرج ورد كيال في روائي فلسطيني مدته 19 دقيقة، وتدور أحداثه عندما يصر حمزة الكهل على مواصلة ممارسة العادة التي بدأها منذ عشرين عاما عندما خرج من ً سجون الإحتلال، وهي أن يجوب الغابات يوميا ليطارد أسدا يرفض القرويون التصديق في وجوده.



كامل الباشا ممثل ومخرج فلسطيني، وقد سبق تتويجه بلقب أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره المميز بفيلم “القضية 23” للمخرج زياد دويري، قبل أن يصل للقائمة القصيرة بحفل الأوسكار ممثلا للسينما اللبنانية.