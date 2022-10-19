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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدعم السفارة الأمريكية.. أبرز ندوات وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ44

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تشارك السفارة الأمريكية في القاهرة مع فيلم “إندبندنت” Film Independent ، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته 44.

وتدعم السفارة الأمريكية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ببرامج وورش عمل يقودها صانعو أفلام أمريكيون.

وسيعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ثلاثة أفلام وثائقية أمريكية، تليها حلقات نقاش مع صانعي الأفلام الأمريكيين حول تأثير تغير المناخ على المجتمعات المحلية، ومن صناع الأفلام الأمريكيين الذين سيتم استضافتهم في حلقات النقاش المخرجة والمنتجة والكاتبة هولي موريس الحائزة على العديد من الجوائز والمنح من شركات السينما الأمريكية المتميزة مثل National Endowment for the Arts وSan Francisco Film Society وغيرهم.

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كما سيحضر حلقات النقاش أيضا مايكل كوفنات، وهو منتج تنفيذي سابق في قناة ناشيونال جيوجرافيك National Geographic Channel، حيث أشرف على الأفلام الوثائقية والمسلسلات العلمية مثل StarTalk مع Neil deGrasse Tyson وBrain Games. 

لقد تم ترشيحه ثلاث مرات لجائزة إيمي وفاز بجائزة إيمي لمرة واحدة.

وقالت لورين لوفليس، الوزيرة المستشارة للشئون العامة بالسفارة الأمريكية: "مبروك لمهرجان القاهرة ومبروك لحسين فهمي، ونحن سعداء بالشراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي مرة أخرى، ونحن سعداء بوجود فيلم للمخرج الشهير ستيفن سبيلبرج في المهرجان وفيلم للمخرج جيمس أيفوري".

وأضافت لورين: "نحن نسعد أيضا بمشاركتنا مع منظمة فيلم إندبندنت وهي منظمة غير ربحية عملت مع العديد من الفنانين وصناع الأفلام من بينهم فنانون مصريون، وسنقوم بإحضار صناع الأفلام هولي موريس وجيمس كوفنات للمشاركة في حلقات نقاشية في أيام القاهرة لصناعة السينما، وسيتحدثون على وجه الخصوص عن البيئة وصناعة الأفلام".

وتابعت: “السفارة تدعم صناعة السينما في مصر، وقد قدمت لتوي من اجتماع مع الفولبرايت، وقد سعدت بكم المنح التعليمية التي يقدمونها لدراسة السينما، وبالإضافة إلى هذا فنحن نقدم منحا دراسية وبرامج تبادل في مجال الفن ونحن نتطلع للمشاركة قريبا في مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز، كما نقوم بعمل مشروع سينمائي مع المخرجة ماريان خوري”.  

واستطردت: "هذا بالإضافة إلى عمل برنامج جديد يسمى (السينما في كل مكان)، حيث نقوم بإحضار شاشات سينما في أماكن متعددة في مصر، والتي ليس متاح لديها رؤية الأفلام العالمية، فمصر ليست فقط أم الدنيا، بل هي رائدة في مجال صناعة السينما أيضا".


وقالت لورين لوفليس أيضا: “سعدت بوجودي هنا العام الماضي، وقابلت العديد من الشخصيات الرائعة من جميع أنحاء العالم. إنني أعلم كم يحب الأمريكيون المجيء إلى مصر، حيث يلاقون الترحيب الحار والمودة على المستوى العام وعلى مستوى الفنانين الأمريكيين أيضا”.

وضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، ستشارك كل من هولي موريس ومايكل كوفنات في حلقة نقاش حول صناعة الأفلام الصديقة للبيئة، كما سيدير المصور السينمائي الأمريكي إيرفين ليو ورشة عمل لمدة خمسة أيام مع 15 مشاركًا مصريًا حول فن سرد القصص من منظور سينمائي. 

كما ستشمل ورشة العمل مناقشات حول دور التصوير السينمائي في إلقاء الضوء على القضايا الاجتماعية مثل التنوع والاندماج.

 

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