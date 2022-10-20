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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك القرع

طريقة عمل كيك القرع
طريقة عمل كيك القرع

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كيكة القرع بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لعشاق القرع والكيك.

 

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المقادير لعمل كيك القرع 

¾ 1 كوب دقيق
¼ كوب عصير برتقال
½ كوب زيت نباتي
½ 1 كوب قرع مهروس
½ كوب سكر بني
¾ كوب سكر أبيض
2 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
¼ ملعقة صغيرة قرنفل
2 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة بايكنغ صودا
رقائق شوكولاتة، حسب الرغبة


طريقة كيكة القرع

سخني الفرن إلى 175 درجة مئوية ثم ادهني قالب كيك بالزبدة ورشيه بالدقيق.

انخلي الدقيق مع البايكنغ صودا، القرفة، القرنفل، جوزة الطيب والملح.

أضيفي رقائق الشوكولاتة وقلبيها برفق ثم اتركي المزيج جانباً.

في وعاء، اخلطي القرع مع الزيت وعصير البرتقال جيداً.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع الفانيليا، السكر والسكر البني بسرعة عالية حتى يتضاعف حجم المزيج.

أضيفي مزيج القرع واستمري في الخفق.

أضيفي مزيج الدقيق تدريجياً وقلبيه برفق حتى تمتزج المكوّنات.

اسكبي مزيج الكيك في القالب المحضر، واخبزي الكيكة لمدة 45 - 30 دقيقة حتى تنضج. 

جوزة الطيب السكر الدقي البيض البرتقال لفرع 9 فوائد صحية لا تعرفها عن بذور القرع استخدمها بهذه الطريقة قبل النوم كيك القرع ​​​​​​​health

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