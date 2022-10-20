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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 شركات منتجة للأسمدة تبحث توريده لكبرى الشركات في غانا

صدى البلد

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، بالتعاون مع المكتب التجاري في غانا، لقاءً عبر “زووم” لـ 5 شركات من شركات المجلس المنتجة للأسمدة والمبيدات، مع إحدى كبريات الشركات الغانية العاملة في مجال استيراد وتوزيع الأسمدة والمبيعات، وذلك للاتفاق على توريد الأسمدة من مصر للشركة في غانا، حيث تعمل الشركة  بصفة رئيسية في مجال استيراد وتوزيع المبيدات وترغب في تنويع منتجاتها عن طريق تنويع مصادر استيراد الأسمدة والبذور.

وكان المكتب التجارى في غانا، برئاسة المستشار التجارى أحمد طارق فوزي، عقد اجتماعا مع pearl Gborglah، مدير شركة agrocrown الغانية، بناءً على طلب منها، وذلك لبحث إمكانية استيراد الأسمدة من مصر. 

وذكر  المكتب أن المقر الإدارى للشركة يقع في العاصمة أكرا، وانه يوجد فرع آخر لها في مدينة كوماسي (ثاني أكبر مدينة تجارية في غانا وتعتبر مركز تجارة الكيماويات الزراعية)، حيث يقوم عدد من التجار من دول أخرى مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار بشراء احتياجاتهم منها، كما يوجد للشركة مخزن في الميناء الرئيسي لغانا (تيما) والذي يقوم أيضا بخدمة العملاء من “تو جو”.  

كما تمتلك الشركة عددا من الفروع التسويقية والبحثية في معظم مدن غانا بحيث تقوم بالتعامل مع المزارعين لتعريفهم بالمنتجات الجديدة وكيفية استعمالها. 

وتقوم الشركة بالاعتماد على التوزيع لكبار تجار الجملة، وبدورهم يقومون بالتوزيع على المحلات الصغيرة وصغار المزارعين. 

كما توجد شراكة بين الشركة الغانية وشركاء صينيين، وأنها تقوم حاليا باستيراد معظم احتياجاتها من الصين وترغب في دراسة إمكانية الاستيراد من السوق المصرية على أن تكون شركات مصنعة ومصدرة وليس عن طريق وسطاء، وهو ما يلقي أهمية خاصة على هذا اللقاء.  

من جانبه، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، إن هذا يأتي كنتاج للتسويق والترويج الذي قام به المجلس اعتبارا من بداية الأزمة الروسية - الأوكرانيةن حيث تم التواصل مع المكاتب التجارية والسفارات المصرية في الخارج وموافاتهم بقائمة بنوعيات الأسمدة المتاحة في مصر وكميات الإنتاج المتاحة للتصدير وكيفية التواصل مع الشركات المصرية المنتجه والمصدرة.

وأوضح أنه من المقرر تحديد مواعيد لاحقة مع الشركات المصرية والشركة الغانية وفقا لما سيتم إرساله من قبل الأخيرة من مواصفات خاصة بالمنتجات المطلوبة والأسعار.

السوق المصري التصديرى للصناعات الكيماوية خدمة العملاء الاستيراد تجار الجملة المجلس التصديرى الشركات الغانية توزيع الأسمدة

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