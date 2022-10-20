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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحثًا عن تأهل تاريخي.. الأهلي يتحدى بنفيكا البرتغالي في السوبر جلوب لكرة اليد

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي اليوم الخميس، مواجهة صعبة أمام بنفيكا البرتغالي في آخر مباريات دور المجموعات ببطولة السوبر جلوب "كأس العالم للأندية."

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على صالة الدمام.

ويبحث الأهلي عن الفوز في مباراة اليوم لضمان تأهل تاريخي للدور نصف النهائي ببطولة السوبر جلوب.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثانية بجانب، مضر السعودي مستضيف البطولة.

ويتصدر بنفيكا البرتغالي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، يليه الأهلي في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم يحل مضر السعودي في المركز الأخير بدون أي نقاط.

واستهل الأهلي مشواره في البطولة أول أمس بالفوز على مضر السعودي "مستضيف البطولة" بنتيجة 36–30.

ومن المقرر أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بعد غد السبت.

وتستضيف الدمام بالمملكة العربية السعودية منافسات بطولة السوبر جلوب لكرة اليد خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري.

كأس العالم للاندية الأهلى العالم كأس العالم المملكة العربية السعودية المجموعة الثانية نفيكا البرتغالي

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