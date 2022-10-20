الضرائب : الدروس الخصوصية مسئولية التعليم و النشاط خاضع للضريبة

أكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون المكتب الفني، أن المصلحة ليست جهة إصدار التراخيص الخاصة بعمل مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدا أن منح التراخيص لتلك المراكز هو متروك لوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني .

جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي الصحف والمواقع الاخبارية، بمقر المصلحة، بحضور مختار توفيق،رئيس المصلحة و الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفحص الضريبي و محمد كشك معاون رئيس المصلحة لشئون الفاتورة الالكترونية و رشا عبد العال، معاون رئيس المصلحة.

أضاف أن نشاط الدروس الخصوصية يتم محاسبته ضريبية نظرا لأنه نشاط تجاري يحقق ربح مادي .

أوضح أن ينبغي التفرقة بين طبيعة النشاط التجاري والمهني، موضحا أن نشاط الدروس الخصوصية هو تجاري وربحي.