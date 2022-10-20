3900 جنيه للقنطار.. بيع محصول القطن بمزاد أبو الأخضر في الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة سير انتظام بيع محصول القطن الوارد من حلقات التجميع لمزاد أبو الأخضر بمركز الزقازيق، وذلك بهدف الاطمئنان على حسن سير عمليات البيع وضمان حصول المزارعين على سعر عادل يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة بالقطن مستقبلاً.

وأكد "غراب"، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، إضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية، واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه ضمن منظومة التداول 2022 تم إجراء مزاد علني لبيع الأقطان بناحية أبو الأخضر بمركز الزقازيق ، في حضور المهندس أحمد العساسى مدير المكافحة الحقلية والمهندس سامح فؤاد مدير التسويق بمديرية الزراعة وأعضاء منظومة تداول القطن بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن منظومة التداول الجديدة ساهمت بشكل كبير في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها ، وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزارعين.

ولفت إلى أن عدد الرسائل الواردة من حلقات التجميع بلغت 81 رسالة بعدد 13370 كيس يضم 16822 قنطار قطن وتراوحت الأسعار الرسمية بين 3815 و3900 جنيه للقنطار الواحد حيث تم فتح المزاد بسعر 3701 جنيه للقنطار.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن المنظومة الجديدة لتداول القطن تعتمد على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) من خلال مراكز التجميع وذلك حفاظاً على نظافة القطن وجودته ولضمان قيام المزارعين بتسليم الأقطان معبأة في هذه الأكياس مباشرة دون وسطاء وإرسالها الى مراكز التجميع لبيعها في مزادات علنية بما يحقق أفضل سعر للمزارع.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالقطن صنف جيزة 94 هذا العام بلغت 56117 فدانا بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضي وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة وبلغت متوسط إنتاجية الفدان ما بين 9 - 11 قنطار قطن وتم إعتماد 30 حلقة تجميع لمحصول القطن تشمل 20 حلقة تجميع إئتمان و6 حلقات تتبع المراقبة و 4 حلقات فرعية وذلك ضمن 11 مركز إداري بمراكز ومدن وقري ( صان الحجر – كفر صقر- منيا القمح – أبو كبير – فاقوس - تلراك والصوفية ديرب نجم – الحسينية - بلبيس ومشتول السوق - الزقازيق والقنايات وأبو حماد – قصاصين الأزهار).