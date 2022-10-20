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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية مشرقة.. حنان مطاوع تتألق عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها  صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت  حنان مطاوع، بإطلالة صباحية مشرقة بالكاجوال  ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي  المكياج الهادي الذي  يبرز جمالها،، ورفعت خصلات شعرها  لأعلى.

و علقت قائلة : صباح جميل .

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وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022  تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.

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