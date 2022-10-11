الحاضر أحلى .. حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها | شاهد

وجهت الفنانة حنان مطاوع ، رسالة لـ متابعيها ونشرصت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتبت حنان مطاوع “ قد يكون الغيب حلو،انما الحاضر أحلي ” .

و كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل مشاركتها في مسلسل القاهرة كابول وتأدية شخصية منال.

وقالت حنان مطاوع في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شخصية منال شخصية نراها في الشارع المصري، وكانت شخصية ممتلئة بالجذور الاصيلة والقيم المصرية الرصينة ".

وتابعت حنان مطاوع:" شخصية منال في القاهرة كابول كانت تحب الوطن بدون شعارات أو إدعاءات ".

وأكملت حنان مطاوع:" في أحدى مشاهد المسلسل، كان مشهد في المستشفى مع طارق لطفي وكان من المفترض أن اضع المخدر له في العصير كي يتم تخديره لنقله من كابول للقاهرة"، مضيفة:"كانت ضربات قلبي سريعة وصوت ضربات القلب مسموعة ومكانوش سامعين صوتي من كتر ضربات قلبي، واندمجت جدا في الشخصية".

