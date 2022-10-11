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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحاضر أحلى .. حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها | شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة حنان مطاوع ، رسالة لـ متابعيها ونشرصت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتبت حنان مطاوع “ قد يكون الغيب حلو،انما الحاضر أحلي ” .

 

و كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل مشاركتها في مسلسل القاهرة كابول  وتأدية شخصية منال.

وقالت حنان مطاوع في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  شخصية منال شخصية نراها في الشارع المصري، وكانت شخصية ممتلئة بالجذور الاصيلة والقيم المصرية الرصينة ".

وتابعت حنان مطاوع:"  شخصية منال في القاهرة كابول كانت تحب الوطن بدون  شعارات أو إدعاءات ".

 

وأكملت حنان مطاوع:"  في أحدى مشاهد المسلسل، كان مشهد في المستشفى مع طارق لطفي وكان من المفترض أن اضع المخدر له في العصير كي يتم تخديره لنقله من كابول للقاهرة"، مضيفة:"كانت ضربات قلبي سريعة وصوت ضربات القلب مسموعة ومكانوش سامعين صوتي من كتر ضربات قلبي، واندمجت جدا في الشخصية".
 

مصر الفنانة حنان مطاوع قناة سى بى سى القاهرة كابول حنان مطاوع طارق لطفي

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