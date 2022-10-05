عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان مطاوع: أتمنى أكون تريند بـ عمل ناجح مش حاجة شخصية.. فيديو

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تحب السهر بشكل كبير، مضيفة :" أنا كائن نهاري بحب أصحى بدري وأنام بدري وارتبطت مواعيد نومي  بابنتي ".

 

txt

بالكاجوال.. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها

txt

بإطلالة ناعمة.. ريهام عبد الغفور تشارك متابعيها صور سيلفي مع حنان مطاوع

 

وقالت حنان مطاوع في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  انا مش بشتغل طول الوقت لكن بشتغل 3 شهور في السنة، وبعدها أقضي وقت كبير مع ابنتي في المنزل ".

 

 وتابعت حنان مطاوع :" تركيبتي هادية ومتأملة ومش بحب الدوشة في حياتي بشكل كبير ".

 

 واكملت حنان مطاوع :" أتمنى أكون تريند بعمل ونجاح مش بدوشة أو شوشرة او حاجة شخصية ".

 

 ولفتت حنان مطاوع :" لما اتجوزت نزلت صور  ليا مع زوجي على السوشيال ميديا  والدنيا اتقلبت واتوترت بشكل كبير ".

حنان مطاوع عمرو خليل اخبار الفن اخبار التوك شو تريند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

قرار عاجل من مجلس إدارة الأهلي بشأن صفقات الفريق الجديدة

ترشيحاتنا

ميكروباصات معجونة.. سيارة نقل تقتحم موقف الألف مسكن بجسر السويس|شاهد

أول خناقة بعد الجواز.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من محطة البنزين |صور

10 خطوات.. حجز موعد المرور عن طريق التليفون عبر منصة أبشر بالسعودية

لماذا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وشيعته الملائكة ؟

محمد عبدالواحد: إخفاق الأهلي في الدوري لموسمين متتاليين «لغز كبير»

بـ4 صواريخ .. أمريكا وكوريا الجنوبية تردان على بيونج يانج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد | طريقة عمل المشبك الهندي

تحذير: تناول الخبز والأرز الأبيض يضر القلب| دراسة تكشف التفاصيل

25 محاولة لإنعاش القلب.. دعوات الشفاء لبطلة مصر في الترايثلون تغزو السوشيال ميديا

ملاك الموت يحلق فوق المدارس.. 6 حوادث ترعب المصريين خلال 72 ساعة

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ