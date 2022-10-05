حنان مطاوع: أتمنى أكون تريند بـ عمل ناجح مش حاجة شخصية.. فيديو

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تحب السهر بشكل كبير، مضيفة :" أنا كائن نهاري بحب أصحى بدري وأنام بدري وارتبطت مواعيد نومي بابنتي ".

وقالت حنان مطاوع في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" انا مش بشتغل طول الوقت لكن بشتغل 3 شهور في السنة، وبعدها أقضي وقت كبير مع ابنتي في المنزل ".

وتابعت حنان مطاوع :" تركيبتي هادية ومتأملة ومش بحب الدوشة في حياتي بشكل كبير ".

واكملت حنان مطاوع :" أتمنى أكون تريند بعمل ونجاح مش بدوشة أو شوشرة او حاجة شخصية ".

ولفتت حنان مطاوع :" لما اتجوزت نزلت صور ليا مع زوجي على السوشيال ميديا والدنيا اتقلبت واتوترت بشكل كبير ".