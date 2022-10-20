درع الوحدة النقابية الأفريقية للرئيس السيسي لجهوده المخلصة فى دعم قضايا القارة

كرم موتمر منظمة الوحدة النقابية الافريقية في ختام أعمال دورته الـ 43 الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته الكريمة للمؤتمر، وتقديرا لجهوده المخلصة لدعم قضايا التنمية في القارة الافريقية.

قام باستلام درع تكريم الرئيس من المنظمة نيابة عن الرئيس السيسي، محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

ووجه الارزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الشكر للحكومة المصرية وخص بالذكر وزير القوي العاملة حسن شحاتة، وتفضله باستلام درع المنظمة، نيابتا عنه، أيمن قطامش وكيل الوزارة

كما قدم مزهود الدروع لكل من محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من القيادات النقابية الافريقية القدامي، من بينهم جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم محمد وهب الله الأمين العام، وتسلمه نجله هشام محمد وهب الله.

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