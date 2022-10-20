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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

درع الوحدة النقابية الأفريقية للرئيس السيسي لجهوده المخلصة فى دعم قضايا القارة

صدى البلد

كرم موتمر منظمة الوحدة النقابية الافريقية في  ختام أعمال دورته الـ 43 الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته الكريمة للمؤتمر، وتقديرا لجهوده المخلصة لدعم قضايا التنمية في القارة الافريقية.

قام باستلام درع تكريم الرئيس من المنظمة نيابة عن الرئيس السيسي، محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

ووجه الارزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية  الشكر للحكومة المصرية وخص بالذكر وزير القوي العاملة حسن شحاتة، وتفضله  باستلام درع المنظمة، نيابتا عنه، أيمن قطامش وكيل الوزارة

كما قدم  مزهود الدروع لكل من محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من القيادات النقابية الافريقية القدامي، من بينهم جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم محمد وهب الله الأمين العام، وتسلمه نجله هشام محمد وهب الله.

 

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لوحدة النقابية الافريقية السيسي القارة الافريقية الارزقي مزهود

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درع الوحدة النقابية الأفريقية للرئيس السيسي لجهوده المخلصة فى دعم قضايا القارة

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