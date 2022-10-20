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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق على طرح مرحلة تكميلية بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" (أراضي المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية.

كما وافق المجلس على طرح المشروع للحاجزين بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للحاجزين يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار قيام الدولة بالعديد من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع الاستثمارات الخارجية. 

على أن يتم ذلك في ضوء عدة شروط، من بينها أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، طبقا لمتوسط سعر الدولار خلال الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، وأن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وغيرها من الشروط الأخرى التي سيتم إعلانها، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، طبقا للأسعار السارية بالهيئة.

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