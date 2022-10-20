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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استقالة تراس .. جونسون ينافس على زعامة حزب المحافظين

بوريس جونسون
بوريس جونسون

من المتوقع أن يخوض رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون المنافسة على زعامة حزب المحافظين لتحل محل ليز تراس ، التي قالت في وقت سابق يوم الخميس إنها ستستقيل، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقال ستيفن سوينفورد ، المحرر السياسي في التايمز ، على تويتر: 'إنه يأخذ أصواتًا ولكن يُقال أنه يعتقد أنها مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية'.

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، أنه بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، يمكن لمنافسيها في الانتخابات الأخيرة، وزير المالية السابق، ريشي سوناك، وزعيمة مجلس العموم، بيني موردونت، وحتى سلفها بوريس جونسون، التنافس على منصب رئيس وزراء بريطانيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، إن أنصار سوناك واثقون من أنه، بصفته المنافس الرئيسي لـ تروا في الانتخابات الأخيرة، قد يكون "المرشح الأنسب" لخلافتها.

وأشارت إلي أن موردونت، تتمتع بمهارات أفضل في إعداد التقارير، لكن بعض المسؤولين يقولون إنها ليست من ذوي الخبرة الكافية لشغل منصب رئيس الوزراء.

وأكدت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، لم يخف أبدًا رغبته في العودة إلى المنصب.

واختارت صحيفة “التايمز”، وزير الخزانة، جيريمي هانت، ووزير الدفاع البريطاني، بن والاس، كخلفاء محتملين لـ تراس.


وعلى الرغم من أن المرشح الأكبر، جيريمي هانت، قد استبعد بالفعل نفسه من منصب رئيس الوزراء، إلا أن هناك نواب حزب المحافظين الآخرين الذين يبدو أنهم ينتظرون للترشح للمنصب.

وقالت شبكة “سكاي نيوز”، إن وزير المالية السابق والمرشح النهائي لقيادة حزب المحافظين، ريشي سوناك، “مؤهل جدًا للوظيفة”.

كما أن زعيمة مجلس العموم البريطاني، بيني موردنت، أوضحت في ظهورها العلني أنها مستعدة للوظيفة، مؤكدة سعيها للحصول علي المنصب.

وانتقدت سويلا برافرمان، التي استقالت من منصب وزيرة الداخلية أمس، ليز تراس بشدة عندما استقالت، في خطوة يعتقد أنها تظهر حرصها أيضًا على تولي المنصب.

رئيس الوزراء البريطاني جونسون المحافظين ليز تراس

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