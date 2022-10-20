ماجستير  عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في التمكين الاقتصادي للمرأة

كشفت رسالة ماجستير بقسم الإعلام جامعة سوهاج عن "دور مواقع التواصل الاجتماعي في التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية"، أن الهدف الأساسي الذي حققته المرأة المصرية من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كمورد اقتصادي هو زيادة الدخل وإيجاد فرصة عمل وإثبات الذات وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والثراء والطموحات الخاصة.

أعدت الدراسة الباحثة مرح عصام الدين الكاشف ونالت بها درجة الماجستير بتقدير ممتاز وأشرف عليها الدكتور صابر حارص أستاذ الاعلام بجامعة سوهاج والدكتور حمدي أحمد عمر أستاذ علم الاجتماع بجامعة سوهاج وناقشها كل من الدكتور حسن علي محمد استاذ الاعلام بجامعة السويس والدكتورة سحر وهبي استاذ الاعلام بجامعة سوهاج.

وأظهرت الدراسة أن مشاركة المرأة في عملية التنمية لم تتحقق إلا بشكل ضعيف كهدف اجتماعي للتمكين الاقتصادي للمرأة، بينما تحقق نسبيا تحسين صورة المرأة أمام ذاتها وأمام الرجل ومشاركتها في الحياة الاجتماعية.

وأوضحت الدراسة أن الفيس بوك واليوتيوب والانستجرام هي أكثر مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدمها المرأة المصرية كمورد في زيادة دخلها الاقتصادي، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسرة المصرية وغياب فرص العمل والتنفيس عن مشاعرها وتحقيق الشهرة والمتعة.

وأوضحت الدراسة أن ثمة تحديات واجهت المرأة المصرية في توظيفها لمواقع التواصل الاجتماعي كمورد اقتصادي من أهمها التعرض للمضايقات

والتنمر والتحرش الإلكتروني وغيرة الزوج منها.