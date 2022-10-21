أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الإخوان يستغلون الأزمات العالمية لتأجيج الأوضاع في الداخل.. ترقب شديد.. مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



أبو العينين يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين وكسل مجلس النواب، اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن النائب محمد أبو العينين، قد فاز بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط، وأشاد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بجهود أبو العينين الكبيرة.

مصطفى بكري: الإخوان يستغلون الأزمات العالمية لتأجيج الأوضاع في الداخل.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة السياسية تعمل ليل نهار من أجل مصر، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما يصارح الشعب المصري، ولا بد من الشعب عدم الإستماع الحملات الممنهجة لضرب استقرار مصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا بد من تشديد الرقابة لمواجهة حالة غلاء الأسعار

ترقب شديد.. مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال | فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك انخفاضًا شديدًا في إصابات كورونا في الوقت الحالي، والإصابات الموجودة أعراضها بسيطة في أغلب الأحوال، مضيفًا أن هناك ما يسمى بالفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا الموسيمية التي تزيد في فصل الشتاء، بسبب الخروج من الأجواء الدافئة إلى الباردة، مما يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن العالم لم يعلن حتى الآن انتهاء وباء كورونا، وهذا يعني أن الوباء ما زال موجودًا، والعالم يحاول التعايش مع هذا الفيروس، مضيفًا أن هناك ضرورة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة قدر الإمكان.

رئيس شعبة الدواجن يكشف سر التخلص من الكتاكيت: أسعار العلف وصلت لـ 15 ألف جنيه للطن

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أدى لتفاقم أزمة الدواجن، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سبب عدم الإفراج عن شحنات مهمة.

وقال عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، نستورد كميات كبيرة من الصويا شهريا.

رسالة تحذيرية .. شعبة المخابز توضح قرارات مهمة بشأن رغيف العيش

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن قرار وزارة التموين بتحديد سعر الخبز السياحي والفينو كان صائبًا، وجاء في التوقيت المناسب.

مشيرًا إلى أن هذا القرار هدفه إرسال رسالة تحذيرية للمنتفعين، وطمأنة المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي أو الفينو.

العفو الرئاسى: الإفراج عن 1040 سجينا منذ تفعيل اللجنة.. فيديو

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن الرئيس السيسي وجه كافة الجهات المعنية بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تم الإفراج عن حوالي 1040 سجين منذ بدأ تفعيل لجنة العفو الرئاسي حتى الآن، وأن اللجنة مستمرة في تلقي طلبات العفو الرئاسي، من أهالي المحبوسين من خلال التواصل المباشر مع أعضاء اللجنة أو من خلال مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان".

موقف محمد رمضان .. نقابة المهن الموسيقية تكشف كواليس إيقاف مطربي المهرجانات نهائيا

قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن قرار إيقاف مطربي المهرجانات مؤقت، لحين تشكيل لجنة للبت في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك لجنة ستشكل من رموز المهن، لكي يتم وضع ضوابط لإدارة ملف المهرجانات.

وتابع "مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كلمات المهرجانات يجب أن تكون محترمة، خاصة أن الموسيقى تشكل وجدان الطفل، ، متسائلا: "كيف نصمت على تشكيل وجدان الأطفال من هذا الاسفاف والتردي المتواجد في المهرجانات الآن؟".

الحق خدلك شقة في أكتوبر بـ197 ألف جنيه.. مفاجأة سارة لهؤلاء المواطنين

تابع المصريين باهتمام كبير، إعلانات وزارة الإسكان، بشأن طرح الوحدات الإسكان الاجتماعي، لـ محدودي الدخل، و منخفضي الدخل، بجميع المحافظات المصرية.

فقد كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم تنفيذ أكثر من 200 ألف وحدة سكنية فى العام، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير وحدة سكنية لكل من يحتاج وحدة سكنية، وهناك وحدات إسكان بديل لـ المواطنين التى كانت تعيش فى مناطق غير آمنة، موضحة أن الدولة قضت على المناطق غير الأمنة بالمحافظات.

بلاش حد يعملها| تحذير عاجل لـ أسر الطلاب من لعبة كتم الأنفاس

رضت قناة العربية تقرير فيديو، يوضح أن هناك لعبة خطيرة و تسبب الموت، انتشرت بين طلاب المدارس، وعلى أولياء الأمور توخى الحذر.

وجاء فى الفيديو أن هناك أكثر من فيديو لـ طلاب و طالبات يقومون بلعبة كتم أنفاس، بعضهم بعضًا لمدة دقائق حتى الوصول لـ حالة الإغماء.

حياة كريمة: الانتهاء من 85% من مشروعات المرحلة الأولى وتسليمها.. فيديو

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الخدمات المحلية والمدارس أبرز مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف جاد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "معدلات التنفيذ في المرحلة الأولى تتجاوز الـ70%"، لافتا: "من المتوقع إنهاء العمل في المرحلة الأولى بنهاية ديسمبر المقبل".