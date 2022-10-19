شعبة الدواجن: استهلاكنا الشهري من الذرة مليون و40 ألف طن

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الاستهلاك الشهري من الذرة مليون و40 الف طن واستهلاك الصويا نصف مليون طن شهريا .

وقال عبد العزيز السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" سرعة الإستجابة من مجلس الوزراء من أجل توفير الأعلاف شيء جيد ولازم نلاقي مردود على أرض الواقع ".

وأكمل عبد العزيز السيد:" احنا عندنا ازمة في الأعلاف لكننا لا نرغب في تفاقم الأزمة على أرض الواقع ".

ولفت عبد العزيز السيد:" نحتاج إلى زيادة كميات الأعلاف التي يتم الافراج عنها من أجل تخفيف حدة الأزمة".