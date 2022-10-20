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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لجنة العفو الرئاسي : عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة أبريل الماضي

صدى البلد

 

  أكدت  لجنة العفو الرئاسي، أن عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص، منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة في 26 أبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واشارت اللجنة فى بيان لها بعد ظهر اليوم الخميس الى انه سيتم استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلةحيث شهدنا في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية " مؤكدا أن هناك تعاون كبير مع النائب العام  المستشار حمادة الصاوي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق .

وقالت لجنة العفو الرئاسي: "حصلنا في الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات.".

وأكد ن امها تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة و أخرى غير معروفة لأن خروج أي محبوس هو نجاح في حد ذاته لعمل اللجنةبالإضافة إلى أن ملف دمج المُفرج عنهم الهام للغاية نحقق فيه نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت اللجنة فى ختام بيانها : "نبشركم بأن هناك دفعة عفو جديدة الأسبوع القادم ونكثف من جهودنا لفحص القوائم المُقدمة إليناحيث أن عمل لجنة العفو يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكل هذه النتائج ما كانت لتتحقق سوى بهذا الدعم والمتابعة الرئاسية الكبيرة لهذا الملف وهو ما يدل على أن هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي".

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