مصطفى بكري: الإخوان يستغلون الأزمات العالمية لتأجيج الأوضاع في الداخل.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة السياسية تعمل ليل نهار من أجل مصر، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما يصارح الشعب المصري، ولا بد من الشعب عدم الإستماع الحملات الممنهجة لضرب استقرار مصر.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا بد من تشديد الرقابة لمواجهة حالة غلاء الأسعار

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك أجندة مسمومة تتم محاولات لتنفيذها في مصر، مؤكدا أن المؤامرات مستمرة ضد مصر، والإخوان يستغلون الأزمات العالمية لتأجيج الأوضاع في الداخل.



اضطرابات شديدة

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر تواجه مخططات كبرى لضرب المنطقة، مؤكدا أن مصر تحيطها اضطرابات شديدة من كل اتجاه.