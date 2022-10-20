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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الدواجن يكشف سر التخلص من الكتاكيت: أسعار العلف وصلت لـ 15 ألف جنيه للطن

الدواجن
الدواجن

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أدى لتفاقم أزمة الدواجن، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سبب عدم الإفراج عن شحنات مهمة.

وقال عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، نستورد كميات كبيرة من الصويا شهريا.

 

وتابع  رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن 13 ألف جنيه هو السعر الحقيقي لطن الصويا قبل الأزمة، مؤكدا أن أسعار العلف مازالت مرتفعة. 

 

 إعدام الكتاكيت. 

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن عدم وجود أعلاف، هو السبب الرئيسي وراء إعدام الكتاكيت. 

شعبة الدواجن الغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع الأسعار أزمة الدواجن الصويا

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