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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل أقضي صلاة الوتر في أي وقت إذا نسيتها؟ .. الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

هل أقضي صلاة الوتر في أي وقت إذا نسيتها ؟ .. صلاة الوتر من احب الصلوات الى النبي صلى الله عليه وسلم ، ونصح بها أصحابه والتابعين ، فكان النبي يحرص على صلاة الوتر في كل ليلة ، وقال العلماء عن فضل صلاة الوتر الكثير والكثير  ، فلنحرص عليها جميعا قدر المستطاع . 

وفي هذا الصدد ، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم -فاتته صلاة الوتر ذات ليلة فقضاها نهارًا ولكن شفعًا وليس وترًا.

وأضاف « عثمان» خلال فتواه أن الرسول عندما قضى صلاة الوتر الفائتة أداها بالنهار شفعًا كأن يكون المصلي يصلي الوتر ثلاث ركعات، فعليه أن يصلي أربعة أو كان يصليها واحدة فليصلها اثنتين وهكذا.

 

هل يجوز قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها 

 

ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أقروا عدد من السنن التي يستحب المحافظة عليها وقضائها إن فات وقتها ومنها صلاة الوتر .

 

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم قضاء صلاة الوتر لمن فاتته ؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن صلاة الوتر من السنن المؤكدة، ووقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آذان الفجر.

 

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا خرج وقت صلاة الوتر سهوًا دون أن يصليها المسلم؛ جاز له قضائها نهارًا من بعد صلاة الفجر بشرط أن تؤدى زوجية ركعتين أو أربعة وهكذا، مختتمًا: " ولا يؤدي فردية كما يكون في أدائها ليلًا على وقتها".

 

كيفية قضاء صلاة الوتر نهارًا لمن لم يدركها ليلًا 

 

وجه متصل إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج « فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، سؤالًا يقول فيه: "أحيانًا أصلى الفجر بعد طلوع الشمس فهل من الممكن أن أصلى الشفع والوتر قبل صلاة الفجر؟ مع العلم أننى لست دائما على ترك صلاة الوتر".

 

وأجاب أمين الفتوى قائلًا: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك صلاة الوتر يومًا فصلاها 12 ركعة نهارًا، حيث كانت صلاة الوتر واجبة على النبي فقط، ولكن إن لم تكن صليت الوتر فعليك قضاؤها نهارًا ولكن تكون شفعًا لا وترًا، فإن كنت تصلى ركعتين تقضيهم أربعًا وإن كنت تصلى أربعًا ركعات فتقضيهم ثماني ركعات".

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