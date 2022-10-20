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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتهم 7 صينيين في مؤامرة مزعومة لإعادة مقيم أمريكي إلى بكين

الصين وامريكا
الصين وامريكا

كشفت الولايات المتحدة يوم الخميس عن تهم جنائية ضد سبعة مواطنين صينيين متهمين بشن حملة مراقبة والتحرش ضد مقيم بالولايات المتحدة وعائلته ، في محاولة من الحكومة الصينية لإعادة أحدهم إلى الصين.

لائحة الاتهام المكونة من ثماني تهم ، والتي تم الكشف عنها في محكمة جزئية أمريكية في بروكلين ، نيويورك ، هي أحدث قضية من قبل وزارة العدل تستهدف حملة الاغتراب الصينية المعروفة باسم 'عملية فوكس هانت'.

الأشخاص السبعة المتهمون هم كوان تشونج آن ، 55 عامًا ، من روزالين، نيويورك ، وابنته جوانجيانج آن، 34 عامًا ، وخمسة آخرون لا يزالون في الصين: تيان بينج و شانجوا تشين و تشوندا مينج و تشايتشين هو و وايدونج يوان.

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وتم القبض على المتهم الرئيسي ، كوان تشونج آن، وابنته صباح الخميس، فيما ظل باقي المتهمين مطلقي السراح. 

والولايات المتحدة ليس لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الصين.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن كوان تشونج آن متهم بالعمل بناء على طلب من لجنة فحص الانضباط بمقاطعة الصين لمضايقة وترهيب رجل صيني وابنه يعيشان في الولايات المتحدة. 

وتم التعرف على الرجل وابنه فقط على أنهما 'جون دوا 1 و جون دوا 2'.

زكجزء من المؤامرة ، يُزعم أن المتهمين أجبروا أحد أقارب العائلة على السفر من الصين إلى الولايات المتحدة في محاولة لإقناع جون دو -1 بالعودة إلى البلاد.

وفي اجتماع في مطعم في سبتمبر 2018 ، أوضح القريب لـ جون دوا 2 أنه أجبرته الحكومة على السفر إلى هناك كجزء من خطة لإعادة أكثر 100 هارب مطلوبين إلى الوطن ، بحسب لائحة الاتهام.

ومن الأمثلة الأخرى على المضايقات التي تعرضت لها الأسرة حملة لكتابة الرسائل ، مع خطاب واحد يحذر من أن 'العودة وتسليم نفسك هو السبيل الوحيد للخروج'.

كما رفعت الحكومة الصينية دعوى قضائية ضد الأب والابن في محكمة ولاية نيويورك ، بدعوى أن الأب سرق أموالًا من صاحب عمل صيني واستفاد ابنه بشكل غير قانوني من المخطط.

لقد سعى الضحايا في هذه القضية إلى الفرار من حكومة استبدادية ، تاركين وراءهم حياتهم وعائلاتهم ، من أجل حياة أفضل هنا. 

وقال مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المسؤول في مكتب نيويورك ، إن تلك الحكومة نفسها أرسلت عملاء إلى الولايات المتحدة لمضايقتهم وتهديدهم وإعادتهم قسراً إلى جمهورية الصين الشعبية '.

 

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