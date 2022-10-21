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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف مسلسل "حدث بالفعل" يتحدث عن حكايات حقيقية في الوطن العربي

فادي النجار
فادي النجار

قال فادي النجار مؤلف مسلسل حدث بالفعل، إن العمل يختلف عن الكثير من الأحداث لأنه سافر إلى دول عربية لمقابلة أطباء نفسيين، لمعرفة قصص مختلفة من المرضى دون الكشف عن هويتهم لذا فهو يتحدث عن حكايات حقيقية وقعت في الوطن العربي. 

وأشار فادي النجار في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، إلى أنه تعلم الكثير من عمله كمخرج أعمال وثائقية، لذا فهو يوثق حقائق في "حدث بالفعل"، الذي يقدمه على مدار قصص مختلفة كل واحدة تستغرق 3 حلقات. 

 

وأكد مؤلف حدث بالفعل  أن الفنانة غادة عبد الرازق بطلة قصة "تحت الحزام" تحمست كثيرا لفكرة العمل القصير الأقرب إلى فيلم سينمائي، وطلب من الجمهور استقبال القصة بطريقة مختلفة لأنها وقعت بالفعل، وكشف عن استعداداتهم للانتهاء من قصص الموسم الأول والبدء في تصوير الثاني. 

وكشف مؤلف حدث بالفعل، عن أنه كان يفكر في الفنانة غادة عبد الرازق أثناء كتابة الشخصية الرئيسية لقصة "تحت الحزام" وبالمثل سلمى أبو ضيف، مشيدا بقدراتهما التمثيلية، واستمتاعه بما تقدمانه في المشاهد التي تم تصويرها بالفعل. 

 

مسلسل حدث بالفعل

 

وكان قد انتهى صناع مسلسل «حدث بالفعل» تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

 

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

حدث بالفعل فادي النجار غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل حدث بالفعل

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