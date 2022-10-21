داخل المكتب الخاص به.. التحفظ على هاتف مدرس متهم بابتزاز طالبة بالتجمع

أمرت جهات تحقيق القاهرة الجديدة، بالتحفظ على هاتف المتهم في واقعة اتهام مدرس لغة إنجليزية بابتزاز طالبة داخل مدرسة إعدادي شهيرة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول لكشف ملابسات الواقعة وما بها من وجود مقاطع منافية للآداب العامة.



إقامة علاقة جنسية

قالت الطالبة المجني عليها "إن المعلم ظل يهتم بشأنها منذ فترة، وفي يوم الواقعة طلب منها نقل بعض الأوراق إلى المكتب الخاص به بالمدرسة، ولاحظ أحد زملائها الموقف وعرض عليه أن يساعده هو، إلا أن المدرس أصر على اصطحابي معه، وبعدما دخلت المكتب أغلق الباب، وأخبرني نصًّا بأنه يريد إقامة علاقة جنسية معي كما عرض أن يجعلني أشاهد بعض مقاطع الفيديو المنافية للآداب معًا.

وكانت مدير أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من أسرة طالبة بالصف الثاني الإعدادي يتهم فيه مدرس بابتزاز ابنتهم لإقامة علاقة غير مشروعة معه.



التحرش في غرفة بالمدرسة

وقالت أسرة الطالبة في البلاغ، إن المدرس حاول التحرش بابنتهم في غرفة بالمدرسة وابتزازها لمنحها درجات مقابل الدخول في علاقة جنسية معه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، واستمعت لأقوال المدير والعاملين بالمدرسة، وتم تحرير المحضر رقم ١٦٣٢٠ جنح التجمع الأول، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.