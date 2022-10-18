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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل نفسه بنت| سيدة بمحكمة الأسرة: زوجي بيبعت صوري للرجالة مقابل فلوس

أرشيفية
أرشيفية

في ساحات محكمة الأسرة ، وقفت زوجة تشتكي زوجها،في دعوي طلاق للضرر قائله: زوجي  تقمص دور بنت وقام بإرسال صوري للرجال كبار السن على الفيسبوك، ليتحصل منهم على أموال عن طريق إرسالها له ما دعاها للانفصال عنه.

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شغاله.. باليومية في البيوت

قالت الزوجة أمام محكمة الأسرة في قضية: البداية من سنتين زوجي عمل حادثة بالعربية بتاعته ومكنش ينفع تتصلح تاني “اصل هو شغال سواق”، بعدها مفيش دخل ومحتاجين فلوس نصرف في  ظل إننا مكناش عاملين حساب يوم زي ده في “فلوس” ، و المشكلة كمان إنه قعد في البيت من غير شغل سنتين الحال بينا ضاق جدا وأنا عندي ولد وبنت ومحتاجين اهتمام مني ومصاريف من أبوهم ف قررت أشتغل أنا عشان أقدر أوفر لهم حق المعيشة والقرب يتفك.

بعد كده فكرت إني اشتغل وقتها كان متاح قدامي إني أشتغل في البيوت “خادمة” باليوم ، طلبت من زوجي كتير يدور علي شغل بس كان بيقولي إن السواقة هي الشغلانة الوحيدة اللي يقدر يعملها، طلبت منه يقدم على شغل في شركة أو مدرسة أو يشتغل عند حد سواق خاص رفض بردو.

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هجيب واحدة غيرك تتصور بمزاجها

وتابعت: الزوجة، في يوم من الأيام وقبل حدوث أي من المشاكل التي الآن بيني وبين زوجي،  بالصدفة  كنت فتحة تليفونه، وبقلب في الصور  لقيت صور لي وأنا نايمة ولابسة  خفيف وصور تانية وأنا  بدون ملابس وقتها شكيت فيه، دخلت وقتها على  الفيسبوك بتاعه , فوجئت بصفحة وهمية عملها وبيكلم بها رجالة على إنه واحدة.

وقتها فتحت المحادثات، فوجدت أشخاص بتطلب منه صور مقابل إنهم  يحولو فلوس له، والصور دي بتاعتي، ماكنتش أعرف إنه بيصورني وبيقلب عيشه من ورا الكلام ده، واللي اكتشفت كمان أنه كان بيكلم واحدة وبيتفق معها أنها تعمل تسجيلات مخلة  بصوتها عشان يبعتها للرجالة دي ويديها نسبة معينة من الفلوس اللي هياخدها منهم ".

واختتمت :" دا كمان طلع بجح لما واجهته قالي لو مش عاجبك روحي علي بيت أبوكي وأجيب واحدة غيرك وتتصور كمان بمزاجها، وعلشان كدة جيت  المحكمة أعمل دعوى.

محكمة الاسرة روج في محكمة الاسرة زوجة زوج طلاق

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