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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يصدر قرارا بنقل محكمة أسرة السادات لمقرها الجديد

المستشارعمر مروان
المستشارعمر مروان وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل  قرار بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة السادات لشؤون الأسرة التابعة لمحكمة شبين الكوم الإبتدائية، إلى المقر الجديد بمحكمة السادات الجزئية، بدلًا من المقر الحالي في الكائن بالحي السادس بمدينة السادات، وذلك اعتبارا من الغد ١٨ أكتوبر.

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وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم، أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، كذلك على القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محاكم الأسرة كذلك على قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسويه النزاعات الأسرية، وكذلك على خطاب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية.

وزير العدل المستشار عمر مروان محكمة السادات محكمة شبين الكوم

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