عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة في دعوى خلع: زوجي بيخاف .. بتعاكس ويقولي "انتي اللي حلوه"

أرشيفية
أرشيفية

دائما ما يكون السبب الأول من وراء الزواج للفتاة، هو وجود الشخص الذي تجد من خلاله  الأمان والطمأنينة، وهو ما اتضح على عكس رغبة الزوجة في تلك الدعوى، والتي قررت الطلاق من زوجها بعد شعورها بضعفه في تعامله مع الآخرين وظنت بعدها انه غير قادر على حمايتها.

كسروا عيني قدام مراتي .. اعترافات قاسية لـ زوج في التحقيقات |خاص

"فاكرني واحد صاحبه".. زوجة بمحكمة الأسرة: مبقتش حاسة بأنوثتي معاه

زوجه تطلب الطلاق

وقفت الزوجة بساحات محكمة الأسرة تطلب الطلاق من زوجها والذي كانت قد تزوجت به منذ قرابة 15 عاما، عاش كل منهما مع الآخر حياة هنية سعيدة خالية من المشاكل ولكن اقترنت تلك الحياة باقامتهما بمنطقة شعبية ممتلئة بخلافات الجيران وكثرة مشاجراتهم.

في خلال تلك السنوات أنجبت الزوجة 4 أبناء من زوجها الذي يعمل بإحدى شركات الأمن، كفرد أمن تابع لها، وكانت الزوجة مع كل عام يمر من زواجهما يزداد حبها له، إلا أن الزوج كانت به عادة  تضر الزوجة، وهي عدم اكتراثه للمشاكل وكان دائما ما يتغاضى عن حقه رغبة منه في الإبتعاد عن المشاكل.

"نسي وتجوزني"..زوجة في دعوي طلاق : بيشك في صوابعه وبيراقب الحمام

زوجة ترفع دعوى خلع: شفته مع سلفتي في وضع مخل

انتي اللي حلوه

كانت تلك العادة تسوء الزوجة لدرجة كبيرة، حتى أنه قام احد الأشخاص بمعاكسها وهي بصحبة زوجها، حتى تفاجئت من رد فعل زوجها، وهو عدم رده على ذلك الشخص، وهو على عكس ما ظنت من ضربه او سبه، وقام بتهدئتها واخذها بعيدا وإخبارها ان المعاكس فعل ذلك دون قصد وبعدين انتي اللي حلوه .

بدأت بعد ذلك الزوجة في طلب الطلاق من زوجها، رغم حبها الشديد له، بعد قيام أحد الأشخاص بضرب ابنه أمامه ولكن الزوج لم يحرك ساكنا، وبعد كثرة المشاكل مع الجيران في تلك المنطقة التي يقيمون بها، ظنا من الجيران ان الزوج ضعيف الشخصية، وأنه لن يقوم بفعل اي شيء لهم أو حتى اتخاذ أي إجراء ضدهم.

محكمة الأسرة

قررت الزوجة بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الأسرة للطلاق من زوجها، بعد قيامها بطلب الطلاق منه علانية، لتنهي مأساتها مع زوجها التي ظنت أنه سيكون عونا وحاميا لها تلجأ إليه لاسترداد حقها والدفاع عنها.

محكمة الاسرة زوجة في محكمة الأسرة زوج زوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 0-1 في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 لحظة بلحظة بدوري أبطال أفريقيا

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

موضوعات متعلقة

كسروا عيني قدام مراتي .. اعترافات قاسية لـ زوج في التحقيقات |خاص

"فاكرني واحد صاحبه".. زوجة بمحكمة الأسرة: مبقتش حاسة بأنوثتي معاه

"نسي وتجوزني"..زوجة في دعوي طلاق : بيشك في صوابعه وبيراقب الحمام

زوجة ترفع دعوى خلع: شفته مع سلفتي في وضع مخل

ترشيحاتنا

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

من الحمام المحشي إلى الضرب..القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية خلال 8 شهور زواج

سيدة في دعوى خلع: زوجي بيخاف .. بتعاكس ويقولي "انتي اللي حلوه"

القصة الكاملة لرحلة تعذيب عروس الإسماعيلية على يد زوحها.. فيديو

بشرى للمصريين.. وزير التموين: زيادة دعم الخبز وثبات سعر الرغيف

إصابات جدري القردة في أمريكا تتجاوز 26 ألف حالة مؤكدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروب أبيض.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

نزيف حتى الموت.. فيروس خطير يهدد الأرانب والبشر حول العالم

فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

مفاجأة.. عروس الإسماعيلية متهمة بسرقة ذهب ومنزل الزوجية| تفاصيل

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ