كسروا عيني قدام مراتي .. اعترافات قاسية لـ زوج في التحقيقات |خاص

ينشر موقع صدى البلد الإخباري،، نص تحقيقات النيابة العامة مع المتهم الذي رأته كـ مجنيٌ عليه وشرعت في سؤاله فأجاب عن تفاصيل المشاجرة التي وقعت بينه وبين عدد من المتهمين الذين قاموا بتصويره عاريا وهددوه بنشر الفيديو وفضحه.

شرعت النيابة العامة في سؤال المتهم الذي رأت سؤاله كمجني عليه وبسؤاله فأجاب:

س: ما اسمك؟ وما سنك؟ وما وظيفتك؟

ج: اسمي حمدي سعد رشاد، 19 عاما، حلاق

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بحيازة واحراز سلاح ناري فرد خرطوش كان ذلك دون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالشروع في قتل المدعو محمد خالد يحي محمد وكان ذلك عن طريق إشهار سلاح ناري بوجهه فرد خرطوش وكان ذلك بالاشتراك مع آخرين مطلقين عيار ناري صوبه مما أدي إلى إصابته الواردة بالتقرير الطبي ولكنه قد خاب أثر جريمتكم لسبب لا دخل لإرادتكم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج بها قانونا على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بوضع النار عمداً بالحانوت المملوك للمدعو أحمد عمر محمد طارق وكان ذلك بالاشتراك مع آخرين مما أدى إلى نشوب الحريق مخلفا التلقيات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بقيامك أنت وآخرين معلومين باستعراض القوة وتهديد المجني عليهم والأهالي باستخدام العنف وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي لإرغامهم على القيام بعمل فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنینتهم وتعریض سلامتهم للخطر، وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش.



س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك ومثولك أمامنا؟

ج: اللي حصل أن أول امبارح أنا فجأة لقيت الناس بتقولي أن القسم جه خد ابوك ومراته فتصلوا بيا وقالولي تعالي عشان تخرج فروحت القسم فخرجتهم ولقيت الظابط كاتب المحضر وقالي أمضى فأنا حكيت للظابط على أن أحمد عمر محمد وناس معاه خطفونی وعلقوني ملط واتحرشوا بيا وصوروني وعوروني وهددوني أنهم هينشروا الفيديو وهما نشروه ولقيت الظابط بيقولى هو الفيديو ده فلقيت الفيديو اللي اتعرض عليا وبعدين لقيته بيقولي اني حرقت محل أحمد عمر محمد وضربت محمد خالد يحي بالخرطوش فقلتله معملتش حاجة من دى وأنا رايح ازور امی راح دخلني الحبس وده كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل من يوم الجمعه اللي فات ۲۰۲۱/۳/۱۳ الساعة ١٢:٠٠ صباحا في قسم الطالبية.



س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: كان معايا اخويا خالد.

س: وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: كنت رايح اخرج أبويا ومرات أبويا علشان كان اخرجهم.



س: من القائم بضبطك واحضارك ؟

ج: أنا روحت القسم بنفسي.



س: وما سبب قيام سالفي الذكر بضبطك ؟

ج: هما قالولي أنك متهم بحرق محل أحمد عمر محمد وضربت نار أنا واللي معايا على محمد خالد يحي.



س: وهل من ثمة تفتيش دار على شخصك ؟

ج: ايوه وملقوش معايا حاجة.



س: ما قولك فيما سطره الظابط محمد حبيب بمحضره المؤرخ ۲۰۲۱/۳/۱۳ الساعة 4,00 مساء "تلوناه عليه"؟

ج: الكلام ده محصلش.