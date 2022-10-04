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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لا مبالاة.. لحظة سماع أندرو المتهم بقتل فتاة البراجيل حكم الإعدام.. شاهد

المتهم أندرو
المتهم "أندرو"

استقبل "أندرو" المتهم بقتل ابنة خالة "أمل"، فتاة البراجيل،  حكم الإعدام عليه بحالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام للحكم، فيما حاول الخروج من قفص المتهمين بعد صدور الحكم عليه مباشرة.

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وأسدلت محكمة جنايات الجيزة، حكمها على "أندرو" المتهم بقتل ابنة خاله "أمل" بعد محاولة الاعتداء عليها ، بالإعدام شنقا له بعد تصديق مفتي الجمهورية على قرارت إعدامه.

محكمة جنايات الجيزة

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل ابنة خاله في مركز أوسيم إلى محكمة جنايات الجيزة، وخلال تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية في الجريمة، التي جرت أحداثها خلال شهر فبراير الماضي، قال المتهم إنه كان ينظر لابنة خاله نظرة مختلفة: «كانت عاجباني، وقررت أعمل معاها علاقة». 

صدمة الفتاة الطفلة من رغبة ابن عمتها، دفعتها لرفض طلبه، بل ومحاولة الاستغاثة، إلا أنه أحبط محاولاتها بـ«سكين» هددها به، وأجبرها على خلع ملابسها، لكن قبل أن ينفذ خطته الدنيئة شاهد قدوم شقيقها من خلال شاشات كاميرات المراقبة المنتشرة في المنزل، والذي اعتبرته الطفلة في ذلك الوقت طوق النجاة، الذي أرسله الله لها، ومع أول صرخة لها باسم شقيقها كانت السكين استقرت في جسدها.

فتاة البراجيل أندرو أمل الإعدام

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