نتائج بطولة الجمهورية للسلاح للرجال والسيدات بعد انتهاء اليوم الأول

انطلقت بالأمس منافسات بطولة الجمهورية للسلاح للرجال والسيدات ، المقامة بصالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية في الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر الجاري.

وأقيمت منافسات ثلاث أسلحة مختلفة هم "سلاح السيف رجال ، و سلاح الشيش سيدات ، و سلاح سيف المبارزة سيدات "، فيما تستكمل باقي المنافسات اليوم الجمعة والسبت.

وجاءت النتائج كالتالي :

سلاح السيف رجال

توج محمد عامر لاعب نادي الشمس بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح السيف رجال بعد فوزه على مدحت معتز لاعب نادي الصيد في النهائي بنتيجة 13-15 ليحصل مدحت على المركز الثاني بينما حصل كلا من أدهم معتز لاعب نادي الصيد ومصطفى أيمن لاعب نادي الشمس على المركز الثالث.

سلاح الشيش سيدات

توجت يارا الشرقاوي لاعبة نادي الشمس بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح الشيش سيدات بعد فوزها على مريم الزهيري لاعبة نادي سبروتنج في دور النهائي بنتيجة 15-7 لتحتل مريم المركز الثاني وفي المركز الثالث جاءت كلا من سلمى هاني لاعبة نادي مدينة مصر يليها و جنى إيهاب لاعبة نادي المعادي.

سلاح سيف المبارزة سيدات

احتلت آية شريف لاعبة نادي الشمس المركز الأول في منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات بعد فوزها على شرويت جابر لاعبة نادي البنك الأهلي في دور النهائي بنتيجة 15-11 ، بينما احتلت لمى حزين لاعبة نادي مدينة مصر المركز الثالث وفي المركز الثالث مكرر هنا هاني لاعبة أكاديمية أكتيف.