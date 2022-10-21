عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج بطولة الجمهورية للسلاح للرجال والسيدات بعد انتهاء اليوم الأول

صدى البلد

انطلقت بالأمس منافسات بطولة الجمهورية للسلاح للرجال والسيدات ، المقامة بصالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية في الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر الجاري.

وأقيمت منافسات ثلاث أسلحة مختلفة هم "سلاح السيف رجال ، و سلاح الشيش سيدات ، و سلاح سيف المبارزة سيدات "، فيما تستكمل باقي المنافسات اليوم الجمعة والسبت.

وجاءت النتائج كالتالي :

سلاح السيف رجال

توج محمد عامر لاعب نادي الشمس بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح السيف رجال  بعد فوزه على مدحت معتز لاعب نادي الصيد في النهائي بنتيجة 13-15 ليحصل مدحت على المركز الثاني بينما حصل كلا من  أدهم معتز لاعب نادي الصيد ومصطفى أيمن لاعب نادي الشمس على المركز الثالث.

سلاح الشيش سيدات

توجت يارا الشرقاوي لاعبة نادي الشمس بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح الشيش سيدات بعد فوزها على مريم الزهيري لاعبة نادي سبروتنج في دور النهائي بنتيجة 15-7 لتحتل مريم المركز الثاني وفي المركز الثالث جاءت كلا من  سلمى هاني لاعبة نادي مدينة مصر يليها و جنى إيهاب لاعبة نادي المعادي.

سلاح سيف المبارزة سيدات

احتلت آية شريف لاعبة نادي الشمس المركز الأول  في منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات بعد فوزها على شرويت جابر لاعبة نادي البنك الأهلي في دور النهائي بنتيجة 15-11 ، بينما احتلت  لمى حزين لاعبة نادي مدينة مصر المركز الثالث  وفي المركز الثالث مكرر هنا هاني لاعبة أكاديمية أكتيف.

مصر منافسات بطولة الجمهورية عامر بطولة الجمهورية نادى المعادى العاصمة الادارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

باس رجلي عشان أرحمه.. اعترافات الأم المتهمة بالاعتداء على طفل في الجيزة

ترشيحاتنا

الصحة: إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المحافظات لنهاية أكتوبر

النهاية تقترب.. القصة الكاملة لتمرد رونالدو ورد مانشستر يونايتد الصارم

نتائج بطولة الجمهورية للسلاح للرجال والسيدات بعد انتهاء اليوم الأول

إيران تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا وتنصح بعدم السفر إلى هناك

الصحة تطلق 51 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية أكتوبر

كيف تحصل على شقة سكنية بعواصم المحافظات| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

بإطلالة ملفتة.. درة تخطف الأنظار في السعودية

غياب الشمس عن مكة المكرمة خلال أيام وتحذير للمواطنين.. ما القصة؟

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ