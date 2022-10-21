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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نافذة على العالم.. معرض جدة للكتاب ينطلق ديسمبر المقبل

صدى البلد

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، عن فتح باب التسجيل لدور النشر الراغبة في المشاركة في معرض جدة للكتاب 2022، الذي سيقام خلال الفترة من 8 - 17 ديسمبر المقبل، لأول مرة تحت إشراف الهيئة بحلته الجديدة.

ودعت الهيئة دور النشر المحلية والدولية إلى تقديم طلباتها عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1209/new، خلال فترة التسجيل التي تنتهي يوم الأحد 23 أكتوبر.

ويمثل المعرض نافذة ثقافية تضم صنّاع الأدب والنشر والترجمة المحليين والدوليين؛ ليقدموا للقراء والمهتمين أحدث مؤلفاتهم وإصدارتهم الأدبية، إلى جانب ما يحتويه برنامجه الثقافي من فعاليات وأنشطة ثقافية مصاحبة، والتي تشتمل على محاضرات، وورش عمل ثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، وأمسيات شعرية، وركن مخصص للأطفال يحتوي على أركان تعليمية وتدريبية وترفيهية للأطفال؛ لتتيح بذلك تجربة ثقافية متكاملة تستهدف مختلف أطياف المجتمع.

ويأتي معرض جدة للكتاب، ضمن مبادرة "معارض الكتاب" التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، والتي تندرج تحتها معارض للكتاب في مناطق مختلفة بالمملكة، ونظمت الهيئة من خلالها معرض المدينة المنورة للكتاب في شهر يونيو الماضي، ثم معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتم مؤخراً.

السعودية معرض جدة للكتاب 2022 النشر

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