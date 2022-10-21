عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على أراضي الدولة بغرب الأقصر

حملة ازالات مكبرة
حملة ازالات مكبرة بغرب الأقصر


واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.


وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة اللواء أحمد جمال الدين رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات شارك فيها كلا من حجازي النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المركز، ورئيس قرية البعيرات.

أهالى جزيرة راجح في الأقصر يستغيثون من سوء ونقص الخدمات

نشرة أخبار العالم| انهيار أسعار الدولار والذهب.. دواء خطير يقتل الأطفال.. الصحف الدولية تحتفي بحدث الأقصر الجليل


وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٤ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بقرية  البعيرات، والتعديات واردة كمتغيرات من المساحة العسكرية  بمساحة ٧٨٠ متر مربع عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.
تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية بالقرنة بحملة نظافة بقرية الضبعية أسفرت عن رفع ٦٨ طن مخلفات ري ونظافة.

IMG-20221021-WA0028
IMG-20221021-WA0028
IMG-20221021-WA0029
IMG-20221021-WA0029
IMG-20221021-WA0032
IMG-20221021-WA0032
IMG-20221021-WA0031
IMG-20221021-WA0031
IMG-20221021-WA0033
IMG-20221021-WA0033
الأقصر محافظة الاقصر إزالة التعديات قرارات املاك الدولة التعديات على الاراضي الزراعية القرنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ماهي العهدة الملكية التى زارها ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة؟|شاهد

تعرضت للهجوم والتوبيخ.. من هي حبيبة حسام التي أثارت السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

المخابرات الأوكرانية: تفجير روسيا لـ سد كاخوفكا سيسبب كارثة تمتد لدول أخرى

مفاجأة جديدة.. الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار بالقاهرة والوجه البحري

البداية والنهاية.. خطيب المسجد النبوي: 7 أسرار لأسماء الله الحسنى

خطأ كبير بـ فيسبوك ماسنجر يمكن الآخرين من قراءة رسائلك.. إليك الحل

سوريا.. العثور علي مقبرة جماعية لضحايا داعش بمدينة تدمر الأثرية

هشام جمال شجعني.. ليلى زاهر تدخل مجال الغناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

4 ملايين إسترليني لقطعة واحدة.. تفاصيل أغلى إطلالة لميجان ماركل في 2022

طبيب يحذر من أدوية الكحة والبديل موجود في كل بيت| تفاصيل

تعرضت للهجوم والتوبيخ.. من هي حبيبة حسام التي أثارت السوشيال ميديا

فيديو

هبوط الدولار عالميا.. ومفاجأة في أسعار الذهب

أمطار رعدية تضرب المحافظات.. استمرار تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ