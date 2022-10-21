إزالة 4 حالات تعد على أراضي الدولة بغرب الأقصر



واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.



وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة اللواء أحمد جمال الدين رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات شارك فيها كلا من حجازي النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المركز، ورئيس قرية البعيرات.



وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٤ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بقرية البعيرات، والتعديات واردة كمتغيرات من المساحة العسكرية بمساحة ٧٨٠ متر مربع عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.

تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية بالقرنة بحملة نظافة بقرية الضبعية أسفرت عن رفع ٦٨ طن مخلفات ري ونظافة.

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