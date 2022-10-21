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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علاج سموم يكشف سبب إدمان المشاهير | فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود،  أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، أسباب إصابة الفنانين بالإدمان وتعاطي المخدرات.


وأكد الدكتور نبيل عبدالمقصود خلال حواره مع برنامج "بنت البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم "نشوى مصطفى"، الإدمان لا يعترف بمهنة أو مكانة شخص في المجتمع.

الأصدقاء السبب

وتابع: الإدمان يتوقف على الأصدقاء والمقربين من الفنان في حال تعاطيهم المواد المخدرة سيكون مثلهم مدمن.


 

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وأشار إلى أن الأشخاص الذين وصلوا لمرحلة الإدمان ليسوا مجرمين ويجب التعامل معهم بطريقة سهلة حتى يمكن توجيه النصائح لهم وتقبلها وتطبيقها.

وتابع: أن تعاطي المخدرات ليس مرض بل عرض، وتوقف علاجه على مدى قابلية الشخص المدمن لنصائح الطبيب المعالج والابتعاد عن الأشخاص المقربين منه  الذين يتعاطون المواد المخدرة.


 

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